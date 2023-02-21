Федеральные и региональные выплаты — на улучшение жилья. Как выгодно купить квартиру в ипотеку с маткапиталом в Краснодаре

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Семьям, оформившим сертификат на материнский капитал, рано или поздно приходится решать, как его потратить. Чаще всего средства направляют на улучшение жилищных условий — например, погашают часть ипотечного кредита.

Жители Краснодара могут претендовать сразу на две выплаты — федеральную и региональную. С такой двойной поддержкой вариантов повысить качество жизни намного больше. Поговорили с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера, чтобы узнать, как выгоднее приобрести квартиру в ипотеку с маткапиталом в Краснодаре в 2023 году.

Двойная поддержка

Федеральный маткапитал в 2023 году стал больше. Теперь за рождение первого ребенка можно получить 586,9 тысячи рублей. За второго — 775,6 тысячи рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка. И 188,6 тысячи рублей — если уже оформляла его.

- При покупке жилья в ипотеку использовать средства материнского капитала можно, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года, - напоминают эксперты Домклик.

Семьи, проживающие в Краснодаре, могут претендовать еще и на региональный материнский капитал. Его, как и федеральную выплату, в 2023 году проиндексировали — до 147 165 рублей. В любое время с момента рождения ребенка родители могут использовать сертификат на погашение ипотечного кредита. Но есть условие — семья должна прожить в Краснодарском крае три года.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ставка на новые дома ниже

Как показало исследование сервиса Домклик, Краснодар стал лидером всероссийского рейтинга крупных городов, где сильнее всего подорожали новостройки. За двенадцать месяцев цены на новое жилье выросли на 21%, в среднем до 142 тысяч рублей за квадратный метр — хотя на рынке еще можно найти и варианты от 106 тысяч.

По данным Домклик, трехкомнатные квартиры в Краснодаре обойдутся в среднем в 7,5 миллиона рублей. На вторичке «трешку» такой же площади можно купить чуть дешевле.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но большинство молодых семей с детьми ищут свое гнездышко именно в новостройках. Оно и понятно. Ставки по «вторичной» ипотеке — от 10,9%. А тем временем по льготной «Семейной ипотеке» процент в Сбере в два раза ниже — от 5,3. Рассчитать условия, а также понять, за счет чего можно снизить ставку, поможет ипотечный калькулятор Домклик.

- Если вы решите материнским капиталом досрочно погасить уже взятую ипотеку, то сможете лишь уменьшить размер ежемесячного платежа. Срок кредита, к сожалению, не изменится. Выгоднее все-таки «детские деньги» использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья — в этом случае семья сможет рассматривать варианты жилья получше. К тому же можно сразу скорректировать кредит, - рекомендует риэлтор Екатерина Кузнецова.

В Сбере при получении семейной ипотеки минимальный первоначальный взнос — 15%. То есть, если квартира стоит 6 миллионов рублей, надо заплатить 900 тысяч. Если реализовать федеральный и региональный сертификаты, то на руках у семьи уже будет нужная сумма — или основная ее часть. Добавив собственные сбережения, молодые родители смогут сделать ежемесячный платеж ниже и комфортнее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И родителям, и детям — по доле

Если вы решите рефинансировать ипотеку, на оплату которой использовали маткапитал, помните о важном нюансе.

- В России действует закон, согласно которому при включении маткапитала в сумму для покупки жилья вы обязаны оформить всем членам семьи по доле в квартире, даже несовершеннолетним детям. Можно разделить квартиру «по справедливости», а можно поступить иначе. Есть практика выделения доли в размере не менее вложенного материнского капитала, - объясняет юрист Валерий Никифоров. - Приведу пример. Вы купили «двушку» и покрыли средствами материнского капитала 12% стоимости квартиры. Остальные средства — ваши собственные (общие с супругом). В этом случае вам нужно выделить доли в размере 12% от площади жилья. Так, для семьи из трех человек получится по 4% на каждого. Если площадь «двушки» 50 квадратов, то доля ребенка — 2/50, столько же — на каждого из родителей. А в совместной собственности пары остается 44/50.

По словам Валерия Никифорова, если доли вовремя не выделить, у органов опеки могут возникнуть вопросы.

- В моей практике был случай, когда всю использованную сумму маткапитала супругам пришлось вернуть государству, - добавляет юрист. - Семья откладывала оформление документов на потом. В итоге это расценили как нецелевое использование средств.

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