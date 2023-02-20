Двух чиновников мэрии Армавира суд оштрафовал на 130 тысяч рублей за махинации при госзакупках

Двое чиновников горадминистрации Армавира признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Армавирский городской суд признал виновными сотрудников мэрии Армавира в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший вице-мэр Сергей Марченко и и.о. начальника УЖКХ Александр Аксенов в 2020 году вступили в сговор и нарушили установленные требования в сфере закупок.

- Экс-чиновники обошли требование о конкурентном способе определения поставщиков и заключали договоры на выполнение работ по озеленению г. Армавира с единственным поставщиком данных услуг МП «Озеленитель». Руководитель компанией сына бывшего заместителя главы городской администрации, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

О незаконной деятельности госслужащих стало известно правоохранительных органам. Им махинации выявили и пресекли сотрудники краевого УФСБ России. В судебном заседании оба подсудимых признали вину, но от дачи показаний отказались.

- Суд рассмотрел материалы дела и признал их виновными. Марченко вынесено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей, также он не сможет в течении двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, - дополнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его подельник Аксенов должен будет заплатить штраф в размере 70 000 рублей. Его лишили на год права занимать должности на государственной и муниципальной службе.