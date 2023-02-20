Полгода с пулей в шее. На Кубани не будут наказывать подростка, выстрелившего в 13-летнюю школьницу

Девочку прооперировали в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История ранения 13-летней школьницы из Тимашевского района с самого начала была опутана тайной. Девочка плохо себя почувствовала, родители обратились к врачу. Поле обследования шокированные медики показали рентгеновский снимок не менее шокированных родителям. На снимке, белым по черному – пуля в сонной артерии. Только тогда девочка, состояние которой ухудшалось с каждым днем, созналась – ранение произошло во время игры с пневматической винтовкой.

- Выяснилось, что 16-летний подросток принес в компанию пневматическую винтовку, предназначенную для спортивной и учебной стрельбы. В результате износа предохранительного устройства, по неосторожности произвел выстрел в грудную клетку своей 13-летней знакомой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Испуганные дети побоялись рассказать о произошедшем взрослым. Остановив кровь у раненой девочки, они заклеили пластырем пулевое отверстие. Каким-то чудом пулька прошла в плевральную полость без повреждения внутренних органов.

- Учитывая тот факт, что подросток ранее каких-либо правонарушений не совершал и не состоял на профилактических учетах, а также по месту жительства и учебы о нем отзывались только положительно, к тому же подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в надзорном органе.

В феврале 2023 года девочку экстренного госпитализировали. Московские хирурги провели успешную операцию. Сейчас она идет на поправку.