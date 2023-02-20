«Не вышел из комы». Стали известны причины смерти 20-летнего призера чемпионата Европы по пляжному волейболу

Иван Осипов. Фото: предоставлено мэрией Геленджика

Федерация пляжного волейбола России сообщила скорбную весть. На 21 году жизни скончался Иван Осипов. Парень был надеждой этого вида спорта и уже несколько лет входил в состав сборной страны.

Причины его внезапной смерти озвучили позже.

- Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию. Он впал в кому и, несмотря на все попытки врачей спасти ему жизнь, скончался. О печальной новости стало известно сегодня днем, - сообщил "КП"-Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

За свою недолгую спортивную карьеру Ивану удалось добраться до медалей международных первенств. В паре с Анатолием Василенко из Сочи в австрийском Бадене он занял третье место и получил бронзовую медаль чемпионата Европы.

- С 12 лет он вошел в состав сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу, становился неоднократным призером первенств Краснодарского края, чемпионом России, чемпионом Спартакиады учащихся России, - вспоминают достижения парня в мэрии Геленджика.

Власти города выразили соболезнования его родителям.

- Иван был хорошим сыном, надежным другом, замечательным спортсменом, - написали сегодня, 20 февраля, на официальной странице администрации курортного города.