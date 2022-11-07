Школьник, его отец и бабушка погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Легковушка превратилась в груду металла

Смертельная авария, жертвами которой стали три человека, произошла 6 ноября на трассе в Новокубанском районе.

- В 15:25 44-летний водитель на ВАЗ-21063 ехал со стороны хутора Марьинского в сторону ФАД «Кавказ». Легковушка проехала на запрещающий красный сигнал светофора и влетела в грузовик «Скания». В результате ДТП скончались на месте водитель и 63-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля. Несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения с многочисленными травмами был госпитализирован, позже скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что жертвы ДТП из одной семьи – жители Новокубанского района. В машине ехали школьник, его отец и бабушка. Грузовик снес «шестерку» на полном ходу, очевидцы говорят, что шансов выжить у находящихся в легковушки не было. 14-летнего школьника с переломами доставили в больницу, но спасти не смогли. Его отец с бабушкой скончались на месте аварии от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.