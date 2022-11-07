Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 15 ноября

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, снова продлили.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме закрытых аэропортов юга России, ограничения полетов продолжают действовать в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Как временный хаб функционирует аэропорт Сочи. Продолжают работать воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки. В ходе экскурсий гостям будет продемонстрировано закулисье аэропорта. Приятным бонусом станет посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота.