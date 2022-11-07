Дорожники не только обновят асфальт, но и пролетные строения, опоры. Фото: krd.ru

Тургеневский мост совсем скоро переживет второе рождение. Сооружение планируют капитально отремонтировать.

Стоит сказать, что регулярное движение на мосту открылось еще в декабре 1985 года. И с тех времен на нем ни разу не было масштабной реконструкции. Но в 2018 году движение по нему ограничивали для ремонта наиболее изношенных швов и замены асфальта. Тогда, правда, работы проводились всего несколько недель. Да и полностью артерию не перекрывали. Однако сейчас работы намечаются грандиозные. Дорожники не только обновят асфальт, но и пролетные строения, опоры.

- В декабре 2021 года завершилась разработка проекта по ремонту моста через реку Кубань, - рассказывают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города. - Строительно-монтажные работы продлятся 14,5 месяца.

О том, закроют ли мост полностью для машин или организуют реверсивное движение, пока неизвестно.

Чтобы реализовать этот проект, городские власти хотят обратиться за финансированием в краевой Минтранс. Известно, что проектные работы выполнило «Инжпроектстрой». Эта компания ранее занималась продлением трамвайной ветки на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова, а также строительством улицы Разведчика Леонова с реконструкцией кольцевого пересечения.

КОНКРЕТНО

Что планируют сделать:

- ремонт мостового перехода с полной заменой полотна;

- частичную замену балок пролетного строения;

- локальный ремонт пролетного строения и опор;

- нанесение антикоррозийного покрытия.

ВАЖНО!

О том, когда стартует ремонт, в мэрии города дату не называют.

- К строительно-монтажным работам приступить после завершения строительства нового Яблоновского моста, - уточняют в администрации Краснодара.

По последним данным, работы на Яблоновском дублере завершены на 70%. Сейчас на левом берегу монтируют металлоконструкции пролетного строения узла замыкания. Он-то и соединит береговые пролеты со стороны Адыгеи и надвинутого участка в русле. В начале 2023 года начнется сборка арки. Это станет завершающим аккордом в масштабной стройке.

КСТАТИ

Какие есть пути объезда

Если Тургеневский мост на время ремонта все-таки закроют, то у автомобилистов есть несколько альтернативных путей.

Попасть в Краснодар можно по свеженькому Яблоновскому дублеру. К тому моменту он уже должен заработать.

Также автовладельцы смогут проехать через дорогу в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Есть еще и паромная переправа. По реке Кубань ежедневно курсирует баркас-трамвайчик. Он плавает каждые 20 минут с 06:00 и до 22:00. Старт - от причала поселка Нового на краснодарскую сторону в район Ставропольской. Катер довезет вас за 5-10 минут.

СПРАВКА «КП»

Тургеневский мост строили семь лет. Он состоит из 21 пролета, а общая длина переправы - 1020 метров. В течение суток мост пересекают около 30 тысяч автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Тургеневском мосту в Краснодаре идут ремонтные работы

Работы по замене температурных швов проводят в два этапа (читайте далее)