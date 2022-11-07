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Общество7 ноября 2022 10:13

Гуманитарный «челнок». Казак из Армавира 46 раз отвозит помощь на Донбасс

Денис Куренин с 2015 года помогает ДНР
ИЛЬИНОВА Наталья
Фото из личного архива

Фото из личного архива

Более 530 тонн гуманитарных грузов направили на Донбасс с начала спецоперации казаки Кубани. А бравый хлопец из Армавира Денис Куренин с 2015 года он выбрал для себя путь связного между теми, кому нужна помощь и кубанцами, готовыми бескорыстно ее давать. На счету вахмистра Старостаничного хуторского казачьего общества уже 46 поездок в Донбасс. Нам казак признался, что три раза глядя на воронки от снарядов, отчетливо понимал: там должна была лежать его машина.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

- Благодарил Бога и ехал дальше. Молитва и икона - мои бронежилеты, - рассказывает Денис Куренин. - Самое ценное, когда уезжаешь, а тебя в спину крестят.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Каждые две недели, собирая 7-8 тонный груз гуманитарки, казак сожалеет, что на всех этого добра не хватит. Это сейчас к нему подключились единомышленники и колонна идет из пяти машин. А впервые, в 2015-ом он ехал с надежным товарищем Игорем Логвиненко не зная куда. Им двигало только одно желание - не бросать людей в беде.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

- Больше всего людям там нужна вода, - говорит казак. - Я видел, как люди в воронках из-под снарядов умываются, и поэтому было понимание, что это нужно. Поэтому каждую нашу гуманитарную партию снабжаем большим количеством бутылок с водой.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Сегодня у него уже есть связные в зоне СВО, куда Куренина пропускают, как своего. Маршруты: Мариуполь, Донецк, Горловка. Разгружаются у храмов, некоторые машины идут в другие города. Доезжают и до передовой - рисунки от детей передать, сало бойцам.

- Сыр с плесенью не просят, - смеется Денис. - Ребята одеты, обуты, но сейчас дожди, быстро просушить одежду негде. Везем им термобелье. Сейчас делают блиндажи, бензопилу просили.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Как собрать помощь, Куренин уже не думает – единомышленников полно. Отчеты публикует в соцсетях, через них собирает и гуманитарку. Когда Денис возвращается домой, спит пару часов и снова за работу – в Старостаничном хуторском казачьем обществе тоже полно дел. А бросить все и мысли нет, ведь вслед его уже перекрестили…

Общество: ВОПРОС ДНЯ