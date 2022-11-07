Гуманитарный «челнок». Казак из Армавира 46 раз отвозит помощь на Донбасс

Фото из личного архива

Более 530 тонн гуманитарных грузов направили на Донбасс с начала спецоперации казаки Кубани. А бравый хлопец из Армавира Денис Куренин с 2015 года он выбрал для себя путь связного между теми, кому нужна помощь и кубанцами, готовыми бескорыстно ее давать. На счету вахмистра Старостаничного хуторского казачьего общества уже 46 поездок в Донбасс. Нам казак признался, что три раза глядя на воронки от снарядов, отчетливо понимал: там должна была лежать его машина.

Фото из личного архива

- Благодарил Бога и ехал дальше. Молитва и икона - мои бронежилеты, - рассказывает Денис Куренин. - Самое ценное, когда уезжаешь, а тебя в спину крестят.

Фото из личного архива

Каждые две недели, собирая 7-8 тонный груз гуманитарки, казак сожалеет, что на всех этого добра не хватит. Это сейчас к нему подключились единомышленники и колонна идет из пяти машин. А впервые, в 2015-ом он ехал с надежным товарищем Игорем Логвиненко не зная куда. Им двигало только одно желание - не бросать людей в беде.

Фото из личного архива

- Больше всего людям там нужна вода, - говорит казак. - Я видел, как люди в воронках из-под снарядов умываются, и поэтому было понимание, что это нужно. Поэтому каждую нашу гуманитарную партию снабжаем большим количеством бутылок с водой.

Фото из личного архива

Сегодня у него уже есть связные в зоне СВО, куда Куренина пропускают, как своего. Маршруты: Мариуполь, Донецк, Горловка. Разгружаются у храмов, некоторые машины идут в другие города. Доезжают и до передовой - рисунки от детей передать, сало бойцам.

- Сыр с плесенью не просят, - смеется Денис. - Ребята одеты, обуты, но сейчас дожди, быстро просушить одежду негде. Везем им термобелье. Сейчас делают блиндажи, бензопилу просили.

Фото из личного архива

Как собрать помощь, Куренин уже не думает – единомышленников полно. Отчеты публикует в соцсетях, через них собирает и гуманитарку. Когда Денис возвращается домой, спит пару часов и снова за работу – в Старостаничном хуторском казачьем обществе тоже полно дел. А бросить все и мысли нет, ведь вслед его уже перекрестили…