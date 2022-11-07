Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2022 10:30

Хроники мобилизации на Кубани: Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией

Рассказываем последние новости, связанные с мобилизацией в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Ежедневно мы говорим с вами о новых важных объявлениях, касающихся мобилизации, обсуждаем последние новости, развенчиваем мифы, которые появляются в соцсетях.

Итак, в новом эфире "Хроники мобилизации на Кубани" вы узнаете:

- Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией.

- Опровергаем фейк о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие.

- В социальных сетях начали распространять повестки, якобы выданные на 1 ноября в рамках частичной мобилизации. Правда ли это?

- Отвечаем на популярные вопросы о мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ