Хроники мобилизации на Кубани: Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
Ежедневно мы говорим с вами о новых важных объявлениях, касающихся мобилизации, обсуждаем последние новости, развенчиваем мифы, которые появляются в соцсетях.
Итак, в новом эфире "Хроники мобилизации на Кубани" вы узнаете:
- Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией.
- Опровергаем фейк о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие.
- В социальных сетях начали распространять повестки, якобы выданные на 1 ноября в рамках частичной мобилизации. Правда ли это?
- Отвечаем на популярные вопросы о мобилизации.
Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».