Хроники мобилизации на Кубани: Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Ежедневно мы говорим с вами о новых важных объявлениях, касающихся мобилизации, обсуждаем последние новости, развенчиваем мифы, которые появляются в соцсетях.

Итак, в новом эфире "Хроники мобилизации на Кубани" вы узнаете:

- Благотворительный фонд Краснодара признали в Украине террористической организацией.

- Опровергаем фейк о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие.

- В социальных сетях начали распространять повестки, якобы выданные на 1 ноября в рамках частичной мобилизации. Правда ли это?

- Отвечаем на популярные вопросы о мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».