Новороссийские активисты взяли шефство над десантниками в военном госпитале и в зоне СВО

Вот с таким фотоприветом бойцам в зону СВО из Новороссийска передали аптечки. Фото: телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».

Предприниматели Борис Степаньян и Владимир Бондарев вместе с многодетной мамой Екатериной Казаковой создали телеграм-канал «ГумПомГоспиталь» и с его помощью привели в порядок палаты и ординаторские окружного военного госпиталя в Новороссийске, собирают для его пациентов медикаменты, средства реабилитации и одежду, а в зону СВО отправляют технику, снаряжение, печки-буржуйки и генератор.

Обереги для наших солдат, сделанные школьниками из Белой Глины. Фото: телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».

Окружной военный госпиталь в Новороссийске, как и другие клиники Кубани, лечит наших бойцов-участников СВО. Помочь ему решили два друга, владельцы шиномонтажа и автосервиса, Борис Степаньян и Владимир Бондарев. За свои деньги они купили и устновили сплит-системы в палатах. Пока новороссийцы делали выздоровление защитников более комфортным, познакомились с многодетной мамой Екатериной Казаковой, которая привозила пациентам госпиталя гуманитарную помощь.

Горелки, батарейки, спиртовки уезжают на передовую к нашим бойцам вместе с теплой одеждой и другими полезными вещами. Фото: телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».

– Раз, два, три встретились в госпитале, куда я приносила фрукты, выпечку и прочие домашние вкусности, пообщались, и Борис с Александром позвали меня в свою команду, – говорит Екатерина. – В июле 2022 года нам пришла идея создать телеграм-канал, чтобы объединить людей, которые хотят помочь пожертвованиями или руками нашим бойцам в госпитале и зоне СВО.

Владимир, Екатерина и Борис объединили новороссийцев на ниве помощи нашим военным. Фото предоставлено Екатериной Казаковой.

Сегодня в группе «ГумПомГоспиталь» – почти тысяча участников, а их помощь вполне осязаема. Только за первый месяц работы созданного в июле того года канала его участники собрали гуманитарной помощи примерно на 250 тысяч рублей. Это установленные на пожертвования десять новых сплитов в палатах и ординаторских двух филиалов госпиталя и восемь отремонтированных добровольцами охлаждающих систем, редкие медикаменты, стиральная машина, трости и инвалидная коляска, новые раковины и мебель, косметический ремонт в помещениях.

На генератор собрали за неделю

– Пока мы помогали госпиталю, подружились с находящимися там на лечении бойцами. Стали привозить им домашнюю выпечку и вкусности, которые передавали наши подписчики из Белой Глины, Тихорецка, Краснодара и Кабардинки в один из пунктов сбора помощи в Новороссийске, а их у нас сейчас шесть. Домашние кексики или пирожки с капустой разлетались за пять минут, – продолжает Екатерина. – Школьники пишут письма и передают рисунки, которые мы отправляем в зону СВО и развешиваем на стенах палат наших военных в госпитале.

Активисты каждую неделю накрываивают для пациентов военного госпиталя столы с домашними вкусностями. Фото: телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».

Один из бойцов рассказал Екатерине, что за все восемь месяцев, которые он был в зоне СВО, его часть не разу не получала гуманитарную помощь. И ее для пациентов военного госпиталя и наших бойцов активисты стали собирать пожертвования по принципу «хвостиков», придуманному многодетной мамой. Участники группы перечисляли остаток средств с карт: 11, 35, 246 рублей. А Екатерина, Борис и Владимир из собранных средств покупали по списку от военных необходимое тем, кто лечится в госпитале и служит на передовой: портативные горелки, аптечки, батарейки, носки, фонарики, бинты, салфетки, лангетки, зубные щетки, теплые вещи.

– Потом оказалось, что в нашем телеграм-канале есть не только рукодельницы, которые бесплатно шьют балаклавы, носилки, перчатки и подсумники для бойцов, но и рукодельники! Так новороссиец по имени Эдуард сшит 40 снудов-капюшонов для наших ребят, – объясняет Екатерина. – Еще мы отправили в зону СВО медицинский металлоискатель для поиска осколков снарядов в мышцах, 17 комплектов мягких тактических носилок, эвакуационных тросов с карабинами и термоодеял, 27 комплектов саперных «кошек» для ликвидации растяжек и генератор, деньги на покупку которого собрали буквально за неделю.

Перчатки, пошитые активистами для защитников. Фото: телеграм-канал «ГумПомГоспиталь».

Один из цехов по производству металлоизделий в Новороссийске сварил по заказу активистов вместо восьми шестнадцать блиндажных печек-буржуек с сушилками для обуви. А группа обычных жительниц делает маскировочные сетки из подручных материалов. Причем помогают бойцам не только молодежь и люди среднего возраста, но и пенсионеры: кто-то рублем, кто-то делом.

– Меня до глубины души тронула история участницы группы Ларисы Алексеевны: ее бабушка в годы Великой Отечественной войны плела маскировочные сетки для фронта на фабрике в Касимове, – добавляет Екатерина. – А недавно Лариса Алексеевна передала нашим бойцам сплетенную ею масксеть.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

Помочь бойцам в зоне СВО можно, связавшись с администратором телеграм-канала «ГумПомГоспиталь», либо переводом:

Альфа банк: 4584432840600598 Владимир Михайлович Б.,

Сбербанк 2202202366275158 Екатерина Игоревна К.