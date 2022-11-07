Павел Майков. Фото: кадр из фильма "Отпуск" на "ТНТ"

Комедия «Отпуск» полюбилась зрителям телеканала "ТНТ" за узнаваемость сюжета и актерский состав. По сценарию, семья - мама, папа, бабушка и их взрослеющий сын - едут в Геленджик на машине из Северодвинска. Так они проводят свой отпуск почти каждый год. И даже селятся каждое лето в доме одного и того же ушлого геленджикского зазывалы, которого играет Демис Карибидис. Хозяин дома органичен в своей роли. Демис сам родился и вырос в Геленджике. Ему знакомо ловкое гостеприимство жителей черноморского курорта.

Но вот до выхода сериала с незатейливым сюжетом никто и не догадывался о комедийных талантах Павла Майкова. Для всех он был "Пчела" из "Бригады" - ироничный бандит из 90-х. Но в "Отпуске" Павел раскрылся для широкого зрителя с другой стороны. Он не боится быть нелепым и даже неуклюжим.

Поэтому, когда на ТВ анонсировали продолжение "Отпуска", все ждали в нем не только звезду "Камеди" Карибидиса и даже не любимого клоуна Мишу Галустяна (он тоже снимается там), а смешного неудачника Майкова.

Авторы сериала на днях рассказали журналистам, как непросто проходили съемки в Геленджике.

- Снимать в Геленджике приходилось не только юг, но и север! Потому что сцены, которые по сюжету происходят в Северодвинске, мы тоже снимали в Геленджике. И не получили при этом ни одного инфаркта или инсульта. Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была +35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал, - рассказал о подвиге новой звезды ситкомов "ТНТ" режиссер Андрей Элинсон.

К слову, в эпизодах "Отпуска" появилась и нечаянная достопримечательность Геленджика - загадочный корабль «Рио», а еще крест на Маркотхском хребте. А часть съемок вообще проходила в Новороссийске, где в объектив видеокамеры то и дело попадали портовые контейнеры с погрузчиками.