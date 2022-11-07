Мама Александра Реввы шокировала признанием, что сын избегает с ней встреч в Сочи

Артист Александр Ревва показывает себя всегда примерным семьянином. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист Александр Ревва позиционирует себя примерным семьянином. Певец души на чает в своей жене Анжелике и дочках. Однако не ко всем членам семьи Ревва, оказывается, относится с теплотой и любовью.

Мать артиста Любовь Рачеева живет в Сочи. Недавно она шокировала признанием, что сын совсем забыл ее и избегает с ней встреч.

Любовь Рачеева не так давно сильно переболела. Болезнь отозвалась на ее здоровье и теперь она с трудом ходит. Последний раз мать видела своего сына год назад. При этом Ревва не горит желанием даже позвонить маме.

Любовь Николаевна призналась, что ее огорчает тот факт, что Александр не приезжал в отчий дом уже 18 лет. Когда артист прилетает на гастроли в Сочи, то видится с мамой в гостинице или на концертах. А проявляет инициативу исключительно Любовь Рачеева. Она сама идет в отель к сыну и может часам ждать с ним встречи в холле. Последний раз мама и сын виделись на музыкальном конкурсе «Новая волна» в 2021 году.

Последний раз мама и сын виделись на музыкальном конкурсе «Новая волна» в 2021 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» - я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку, - рассказала Любовь Рачеева в шоу «Звезды сошлись».

Любовь Николаевна со слезами на глазах призналась, что почти не видит своих внучек Алису и Амели. Их она встречает также только на концертах сына.

- Я не видела внучек. Я приехала к нему на концерт, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее, - говорит мама шоумена.

Обо всех новостях, которые происходят в жизни Александра Реввы, Любовь Николаева узнать из соцсетей. Сын решил не ставить в известность родную маму, что переезжает в Испанию. Любовь Рачеева узнала, что сын живет за границей благодаря новостям. По словам мамы звезды, Александр с женой Анжеликой никогда не приглашали ее в гости.

- Все как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына, - призналась Любовь Николаевна.

При этом Любовь Рачеев говорит, что не держит обиды на сына и его жену. Мама шоумена часто ходит в церковь и молится за его здоровье.

Отец Реввы раньше также заявлял, что сын не общается с ним. Однако мать певца всегда защищала Сашу. По ее словам, Ревва никогда не простит предательство отца, бросившего их с сестрой в детстве.