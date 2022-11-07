Мэрия Геленджика заказала проект землянок Брежнева за 1,2 млн рублей

Место для землянок. Фото: https://t.me/BogodistovAA

Власти Геленджика решили воссоздать место расположения штаба 18-й десантной армии, которой командовал генерал-лейтенант Константин Леселидзе. Он дислоцировался у подножия Мархотского хребта в 1942-1943 годах в селе Марьина Роща. Там располагались шесть блиндажей и порядка 60 окопов. Кстати, в состав штаба входил и будущий Председатель Президиума Верховного Совета СССР, а в те годы - начальник политотдела 18-й армии полковник Леонид Брежнев. Неоднократно в штабе бывал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Мэру показали, где будут строить землянки. Фото: https://t.me/BogodistovAA/1471

В октябре в мэрии сообщили, что выделили под памятник истории 2,4 гектара муниципальной земли. А в ноябре стало известно, что за проект "землянок Брежнева" готовы заплатить из бюджета 1,2 млн рублей.

- Начинаем работу. Планируем воссоздать здесь землянки, насытить их тематическими и историческими артефактами, достоверной информацией. Школьники и все желающие смогут проводить на благоустроенной территории мероприятия патриотического характера, посещать с экскурсиями. Прилегающую территорию благоустроим: предусмотрим освещение, скамейки, урны. Уверен, что это место, как и батареи Зубкова и Челака, станет еще одним центром притяжения всех, кому интересна военная история Геленджика и России в целом, - написал в своем официальном Телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов.

Историческое фото штаба армии

К слову, подрядчик заявился на конкурс, объявленный мэрией Геленджика. Он готов выполнить проект за 598 тысяч рублей.