Позаботьтесь о вакцинации. В минздраве Кубани рассказали, чем опасна корь и как ее избежать

Сберечь здоровье можно только вакцинировавшись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае выявлено и подтверждено 12 случаев заражения корью. Первых заболевших выявили в Анапе. Сначала болезнь диагностировали у школьницы, затем к врачам обратились еще восемь человек - пятеро взрослых и три ребенка. Как стало известно kp.ru, все они приехали из неблагополучных по заболеванию регионов. Однако опасная инфекция добралась уже и до других городов.

- По последним данным, корь выявлена у 12 человек, из них пятеро - в Анапе, в их числе - трое детей. В Краснодаре заболевание диагностировали у двух детей. Их возраст до 14 лет. Также известен случай выявления кори у женщины, от которой заразились ее муж и еще три человека, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Известно, что все заболевшие были не привиты. Сейчас они госпитализированы и проходят лечение.

– Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, передающееся от человека человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных путей, энантемой и этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже, - рассказала врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП краевого минздрава Екатерину Стасюк. - Корь может привести к развитию бронхита, ложного крупа, бронхиолита и пневмонии. Тяжёлым осложнением является поражение центральной нервной системы, зрительного и слухового нерва.

Заразность у кори – 100%. То есть контакт с болеющим человеком точно закончится больничной койкой. Инкубационный период длится до 12 дней. Сначала краснеют и начинают слезиться глаза, затем появляются признаки ОРВИ – лихорадка, насморк и кашель. Но затем у больного появляются белесые пятна с красной каемкой. Сыпь быстро распространяется на все лицо и шею и сопровождается очень высокой температурой. Ее максимум нередко достигает 40 °C, но бывает и выше.

- В период высыпания температура достигает более высоких цифр, нарастает интоксикация, усиливается насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В течение трех – четырех последующих дней сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Наиболее тяжело корь переносят дети до пяти лет и взрослые после 20 лет. Осложнения даже могут привести к летальным исходам. Перенесенная корь оставляет после себя пожизненный иммунитет к повторному заражению. Поэтому самой эффективной и безопасной защитой от кори является вакцинация.

Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными. Первый укол делают детям в возрасте 12 месяцев, затем следует ревакцинация в шесть лет. Время третьей прививки приходится на подростковый период в 15-17 лет. Считается, что этого достаточно, чтобы появилась пожизненная защита против заболевания.

У вакцинации против кори практически нет противопоказаний. Обычно врачи не рекомендует делать ее сразу же после перенесенных острых респираторных заболеваний. Следует дать окрепнуть организму не менее месяца, и только потом посетить прививочный кабинет.

После вакцинации может подняться температура, но такая реакция все же является исключением, а не нормой.

Корь сейчас встречается достаточно редко, и в этом заслуга только вакцинации от этого опасного заболевания.