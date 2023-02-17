Сломаны беседки, раздевалки, площадки: Норд-ост разворотил пляжи в Новороссийске

Фото: t.me/nvrskadm

Ураган в Новороссийске бушевал несколько дней: в городе-герое сильным ветром переворачивало грузовики и даже многотонные морские контейнеры. Норд-ост и заморозки превратили Новороссийск в ледяное царство, все вокруг на улице покрылось толстой коркой льда. Последствия непогоды здесь устраняют до сих пор.

- Во время сильнейшего за последние несколько лет норд-оста наряду с городской инфраструктурой пострадали и пляжи Новороссийска. Высота волн Черного моря достигала 2-3 метров, из-за этого обледенела вся набережная, - сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: t.me/nvrskadm

По данным главы, ураган сломал около 10 тамарисков на четвертой очереди набережной, поломал спортивную площадку и входную группу на Суджукской косе. Кроме этого, разрушены прибрежные постройки, пляжные беседки и раздевалки.

Фото: t.me/nvrskadm

Сильный ветер проверял на прочность и район Малой земли. Здесь ветер вырвал и повалил почти все деревянные зонтики, разрушил летние кафе и магазины.

Фото: t.me/nvrskadm

В настоящее время на пляжах уже устраняют последствия стихии. Власти планируют навести порядок на побережье в короткие сроки.

- Арендаторы пляжей уже ведут восстановительные работы. Уверен, к летнему сезону мало кто вспомнит, каким разрушительным был февральский ветер, — добавил Кравченко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что улицы и набережная Новороссийска превратились в глыбы льда. С трудом удается разглядеть очертания скамеек. «Стеклянными» стали велосипеды, что обычно жители города брали напрокат. А вот некоторая инфраструктура ледяного натиска не выдержала и сломалась – сейчас рабочие мониторят все городское имущество и при необходимости чинят.