«Будет!»: Анна Нетребко ответила на вопрос о приезде в Краснодар

Анна Нетребко в образе кубанской казачки дома в Краснодаре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Всемирно известная звезда оперной сцены Анна Нетребко не была в Краснодаре не меньше года. С февраля прошлого года она больше не планирует своих концертов и визитов в Россию. Тем самым певица продемонстрировала свою позицию по поводу СВО. О приезде в родной для нее Краснодар, где Нетребко бывала каждый год, пока жив был ее отец, не было и речи.

А раньше скромный казачий дом в центре кубанской столицы каждый раз наполнялся веселым смехом и многочисленными гостями - друзьями, родней, когда Анна приезжала. Здесь всегда отмечали приезд дивы застольем, ставили огромный стол, а кубанское вино лилось рекой.

Звезда La Scala снимала свои неизменно "острые репортажи" с таких душевных домашних посиделок. А потом несмотря на известность, свободно гуляла по городу, покупала товары уличных мастеров, водила сына в родную для себя филармонию.

- Мой край родной ты посетило? Отчизну сказочной мечты? - написали ей на днях в соцсетях под видео, где Нетребко репетирует арию о любви из Римского-Корсакова.

- Будет! - уверенно ответила Анна, сопроводив свой комментарий улыбающимся смайликом.

К слову, в краснодарском доме по-прежнему живет родня певицы. И она свободно может приезжать в Краснодар. Но пока не спешит.