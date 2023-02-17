Популярные блогеры, певцы и актеры сыграют в финале 3-го сезона Медиалиги в Краснодаре

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Медиалига – самый резонансный проект в русском спорте 2023 годжа. За матчами турнира следили миллионы человек. На пике трансляции смотрели по две сотни тысяч зрителей. Такие цифры не собирали даже матчи премьер-лиги.

Звезды Медийной футбольной лиги даже участвовали в челлендже с игроками чемпионата России. Они рубились на Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби. Правда, затея провалилась. Звезды соцсетей заняли последнее – четвертое – место. Но заявили о себе новой аудитории – ТВ.

Медиалига собрала звезд соцсетей, кино и музыки. Разбавили команды бывшие профессионалы. На турнире засветились даже экс-футболисты сборной России и действующие игроки РПЛ, как Денис Глушаков.

Финал второго сезона Медиалиги прошел на стадионе второй команды «Краснодара». Хотя ожидалось, что решающие матчи пройдут на основной арене. Но планы сорвались. На стадионе обновляли систему безопасности.

На финальную игру в Краснодаре пришли 7500 человек. То есть на арене не осталось свободных мест. Еще 150 тысяч следили за игрой онлайн – на Youtube.

В финале сошлись два медиагиганта: «Родина Медиа» и 2Drots. Вторые были сильнее в серии буллитов и пенальти. Так они защитили титул, взятый в первом сезоне.

Вновь встретиться в Краснодаре команды смогут уже в этом году. Президент лиги, Николай Осипов, заявил, что решающие игры пройдут на Кубани.

- Мы планируем финал на большой арене в Краснодаре. Полуфиналы пройдут на маленьких стадионах. Мы не уйдем от традиции. Поедем в Краснодар или на неделю, или на 10 дней. И сыграем там финальную часть лиги, – заявил Осипов во время стрима на Youtube-канале Winline Media Football Life.

Напомним, что главная арена «Краснодара» рассчитана на 34 тысячи человек. Она обошлась Сергею Галицкому в 20 миллиардов рублей.

Изначально бизнесмен не планировал пусть на арену другие клубы. Исключение сделал только для национальных команд. Но Николай Осипов убедил предпринимателя пусть на арену блогеров. Ожидается, что финал турнира пройдет в конце мая – начале июня на Кубани.