Ливни с градом угрожают подтоплениями. Жителей Кубани предупредили о надвигающейся опасной погоде

Жителей просят не покидать дома в непогоду

Краснодарский край на прошлой неделе испытывал на прочность сильный ветер. Больше всего ущерба ураган нанес Новороссийску. После затишья синоптики вновь распространили штормовое предупреждение. Надвигающуюся на регион погоду характеризовали как опасное явление.

- с 17 по 20 февраля на Кубани ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни с мокрым снегом, грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Пик непогоды прогнозируют на воскресенье, 19 февраля. Из-за потепления снег сменится дождем. Залповые ливни угрожают подтоплениями, как локальными – подтопит проблемные участки в городах и районах, так и глобальными – реки могут выйти из берегов.

- На реках в Горячем Ключе, Северском, Абинском районах, а также Апшеронском, Мостовском районах, Республики Адыгея и Черноморского побережья, в основном это касается Туапсинского района, ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - добавили синоптики.

Местами в крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Жителей и гостей Краснодарского края просят быть внимательными и осторожными. В непогоду лучше оставаться дома.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что летом 2022 года на Сочи обрушился страшный ливень. Потоки воды с горных склонов смывали все на своем пути. Многотонные машины уплывали в море словно газетные кораблики. Два авто выбросило на берег штормом спустя семь месяцев, от них остался лишь искореженный стихией металл.