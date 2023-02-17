Краснодарский Арбат ждет реконструкция. Как выглядит улица Чапаева после неудачного эксперимента

Улицу Чапаева ждут изменения. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Над реконструкцией улицы Чапаева в самом центре Краснодара не первый год ломают голову власти города. В 2021 году небольшой отрезок от Рашпилевской до Красноармейской стали менять – дорогу сделали односторонней, а вдоль нее установили бордюры для велодорожек.

Улицу Чапаева хотят сделать пешеходной. Правда, только в выходные дни. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Идея не прижилась. Вместо велосипедистов на ту часть, где по замыслу должны были заезжать пользователи вело- и электротранспорта, водители начали парковать машины. Автомобили, разбросанные тут и там, можно увидеть в любое время суток.

На велодорожках паркуются в любое время. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В 2022 году улица Чапаева вновь с привлекла внимание горожан. В ноябре отсюда исчезли два мурала. Один был посвящен легендарному рэп-исполнителю Децлу, другой - Моргеншерну, объявленному в России иноагентом.

Чапаев сменил рэперов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Поводом для удаления граффити стала их ветхость. Вместо кумиров молодежи 21-го века появился герой из начала 20-го. На закрашенные стены уличный художник Roma Spam Art нанес портрет участника Первой мировой и Гражданской войн и начальника дивизии Красной армии Василия Ивановича Чапаева. Акцию приурочили к Дню Героев Отечества.

Два квартала улицы Чапаева, которые ждут обновления. Скриншот: Яндекс.Карты

В конце 2022 года глава Краснодара Евгений Наумов призвал сделать улицу пешеходной, но только в выходные дни.

- От перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города. Здесь смогут спокойно находиться и бизнес, и молодежь, - отметил мэр.

Летники в ожидании сезона. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Бизнес здесь чувствует себя неплохо. На Чапаева можно выпить кофе в модных кафе, которые расположены в старинных особняках. Летники на Чапаева всегда заполнены, а если нужно прикупить модную одежду, то работают несколько бутиков, в том числе с локальными брендами.

Администрация представила три варианта реконструкции улицы Чапаева. Первый подразумевает устройство заездных карманов по четной стороне. На нечетной стороне велодорожки планируют поднять в уровень с существующим тротуаром.

Первый вариант реконструкции улицы Чапаева. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Второй вариант не понравится велосипедистам. Дорожку для их передвижения планируют убрать, а существующий тротуар расширить.

Второй вариант реконструкции улицы Чапаева. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Третий вариант подразумевает капитальный ремонт. При его реализации парковки на Чапаева не будет вообще. Кстати, документация по этому проекту уже передана на госэкспертизу. Если утвердят этот проект, то на улице появятся одна полоса движения с брусчаткой, велодорожка, освещение, новые деревья и инженерные сети.

Третий вариант реконструкции улицы Чапаева. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации не ответили точно, какой вариант выберут окончательно.

- Пока вопрос прорабатывается, - заявили в пресс-службе мэрии Краснодара.

МЕЖДУ ТЕМ

Сейчас велодорожкой на Чапаева пользуются редко. За час по ней проехал один парень на самокате, и сотрудница городских служб катила контейнер для мусора. Парковка на тротуаре остается делом обычным. Правда, в одном из магазинов клиентам предлагают заехать во двор, чтобы оставить машину.

Знаки не спасают от стихийной парковки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Владельцы общепита выставляют знаки о запрете остановки рядом с заведениями. Но это не всегда работает, и автомобили, сменяя друг друга, паркуются, залезая на велодорожку. Им просто некуда деться.

Одинокий скутерист рассекает по выделенной дорожке. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Велодорожку еще используют так. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Перейдя Красную от Рашпилевской, можно увидеть портрет Чапаева, над которым нависают толстенные кабели.

Провода портят вид улицы. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Чуть дальше исторический памятник – здание бывшей пятой гимназии Хрусталевой. Сейчас в этом доме располагается Центр детского творчества «Содружество». Если его привести в порядок, то оно станет хорошим украшением пешеходной улицы.