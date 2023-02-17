В двух посёлках Темрюкского района благоустроены парк и спортивная площадка

Фото предоставлено пресс-службой ОТЭКО

В рамках проекта народных инициатив «Твой голос, Тамань!» в них проходит благоустройство общественных зон. В этот раз организатор проекта, оператор морских терминалов в порту Тамань компания «ОТЭКО» завершила работы в поселках Прогресс и Таманский Темрюкского района.

В поселке Прогресс проведена реконструкция парка имени А. П. Мартыненко. Здесь отремонтировали памятник герою Великой Отечественной войны, старшему лейтенанту Антону Павловичу Мартыненко, также обустроили освещенную прогулочную зону с местом для отдыха, старую тротуарную плитку заменили на декоративный печатный бетон, установили скамейки и урны. Весной в парке высадят молодые деревья и кустарники.

Фото предоставлено пресс-службой ОТЭКО

А вот жители поселка Таманского смогут теперь заниматься спортом в комфортных условиях. Здесь провели ремонт спортплощадки: уложили на ней безопасное прорезиненное покрытие, поставили новые футбольные ворота, баскетбольные корзины и стойки для волейбольной сетки, отремонтировали ограждение и тротуар, установили уличные фонари и трибуну для зрителей.

Фото предоставлено пресс-службой ОТЭКО

Ещё одну инициативу реализовали в прошлом году – на 11 улицах поселка Волна установили энергосберегающие фонари.

- Благоустройство территорий – одно из основных направлений социальной ответственности компании. Эту работу мы строим на основе пожеланий граждан, вступаем с ними в прямой диалог через онлайн-голосования. Совместными усилиями – компании и активных граждан – мы создаём в станицах и посёлках новые места, где люди могут отдохнуть, провести время с семьёй или друзьями, посетить праздничный концерт или спортивное событие. Жители сами предлагают, что необходимо сделать в первую очередь. А мы – собираем эти мнения, изучаем их и воплощаем пожелания земляков в жизнь, - отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Теперь на очереди реализация финальной инициативы – строительство детской площадки в станице Тамань. Сейчас ведётся проектирование этого объекта. А уже весной этого года на сайте «Твой голос, Тамань!» пройдёт новое голосование по проектам благоустройства, в рамках которого жители полуострова смогут сами определить проблемы, требующие первостепенного решения.

Стартовавший в 2022 году проект «Твой голос, Тамань!» стал площадкой, на которой сами жители полуострова определяют наиболее острые недостатки в местном благоустройстве. За прошедший год на одноименный сайт было направлено свыше 100 идей. В результате на народное голосование вышли 16 самых популярных инициатив, 4 ключевые из них и стали народными проектами, которые финансирует ОТЭКО.