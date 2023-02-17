Жители Марьино три дня испытывали перебои с подачей электроэнергии. Фото: t.me/chp_sochi

Высокогорное село в Сочи оказалось отрезанным от цивилизации из-за снегопадов. Больше 100 жителей Марьино три дня не могли выехать из населенного пункта из-за завалов.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в селе наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Администрация Сочи пыталась решить проблему, но сделать это было не просто.

- Ситуация в поселке тяжелая, так как там нет магазинов. Пожилые люди с трудом добираются до автобусной остановки из-за плохих дорожных условий. Кроме того, нет средств экстренного транспорта. Все это делает жителей уязвимыми к потенциальным кризисам со здоровьем, - сообщали в «ЧП Сочи».

Люди в селе не могли купить еду. Фото: t.me/chp_sochi

На обращения местных отреагировали. В село прибыли сотрудники сочинских электросетей на снегоходах и полностью восстановили электроснабжение.

- В высокогорном населенном пункте Марьино электричество отсутствовало локально. Его не было в частных домах, расположенных в самой верхней части села, - сообщала в пресс-службе администрации Сочи.

Дороги невозможно расчистить техникой. Фото: t.me/chp_sochi

Уточняется, что расчистить дорогу к селу с помощью спецтранспорта нельзя. Так как ситуацию осложняет рельеф и мост через реку. Он не предназначен для прохождения техники большой тоннажности.

На данный момент выезд из Марьино расчищают вручную.