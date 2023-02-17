В Краснодарском крае выросло число коррупционеров

Статистику привели суды

Суды Краснодарского края подвели итоги работы за год. За прошлый год служители Фемиды рассмотрели 1,3 млн дел и материалов. А это на 170 тысяч более, чем годом ранее.

Исходя из доклада председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, на Кубани выросло число коррупционеров.

- В 2022 году за совершение преступлений коррупционной направленности на Кубани осуждено 1885 человек, - отметил Шипилов.

Получается, что в регионе за взятки, мошенничество и подкуп осудили на сотню человек больше, чем год назад. В 2021 году таких лиц было 1709.

Самым распространенным стало мошенничество. По этой статье за год прошло 1268 лиц. 259 человек осудили за присвоение и растрату. За коммерческий подкуп осуждено пять человек. За преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления вынесено 123 приговора. За взятки осуждено 84 человека. За дачу взятки должностному лицу – больше – 97 человек. По мелкому взяточничеству прошли 49 человек.

Стоит отметить, что всего за разные преступления судами осуждено за 2022 год 21839 человек. Из них за решетку отправились только 33,9%. Остальные отделались штрафами, обязательными работами и домашним арестом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самая крупная взятка в прошлом году составила 138 млн рублей. Она фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар». Расследование продолжается.

А в коммерческом подкупе всех переплюнула Евгения Шумейко - бывший депутат Заксобрания края, она же экс-директор краевого Фонда. По версии следствия, женщина за 41 млн рулей помогла обратившемуся к ней застройщику. Ее просили посодействовать предать для достройки один из проблемных домов города.