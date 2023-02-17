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Общество17 февраля 2023 12:01

В Краснодарском крае выросло число коррупционеров

В регионе за взятки осудили на сотню человек больше, чем год назад
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Статистику привели суды

Статистику привели суды

Суды Краснодарского края подвели итоги работы за год. За прошлый год служители Фемиды рассмотрели 1,3 млн дел и материалов. А это на 170 тысяч более, чем годом ранее.

Исходя из доклада председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, на Кубани выросло число коррупционеров.

- В 2022 году за совершение преступлений коррупционной направленности на Кубани осуждено 1885 человек, - отметил Шипилов.

Получается, что в регионе за взятки, мошенничество и подкуп осудили на сотню человек больше, чем год назад. В 2021 году таких лиц было 1709.

Самым распространенным стало мошенничество. По этой статье за год прошло 1268 лиц. 259 человек осудили за присвоение и растрату. За коммерческий подкуп осуждено пять человек. За преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления вынесено 123 приговора. За взятки осуждено 84 человека. За дачу взятки должностному лицу – больше – 97 человек. По мелкому взяточничеству прошли 49 человек.

Стоит отметить, что всего за разные преступления судами осуждено за 2022 год 21839 человек. Из них за решетку отправились только 33,9%. Остальные отделались штрафами, обязательными работами и домашним арестом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самая крупная взятка в прошлом году составила 138 млн рублей. Она фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар». Расследование продолжается.

А в коммерческом подкупе всех переплюнула Евгения Шумейко - бывший депутат Заксобрания края, она же экс-директор краевого Фонда. По версии следствия, женщина за 41 млн рулей помогла обратившемуся к ней застройщику. Ее просили посодействовать предать для достройки один из проблемных домов города.

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