Полмиллиона рублей выплатят каждому ветерану Великой Отечественной войны в Геленджике

В Геленджике каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатят по 500 тысяч рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике ввели новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них получит по 500 тысяч рублей. Проект о единовременной выплате 17 февраля утвердили депутаты на сессии городской Думы.

- Каждый участник Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, - написал глава города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Дополнительную меру соцподдержки в городе ввели к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А для Краснодарского края 2023 год стал юбилейным. Кубань была освобождена от немецко-фашистских захватчиков ровно 80 лет назад.

- В юбилейный для региона год особенно важно еще больше внимания уделить участникам Великой Отечественной войны, - отметил Алексей Богодистов.

В настоящее время в Геленджике проживают 14 ветеранов Великой Отечественной войны. Еще пять жителей приравнены к этому статусу. Каждому из них выплатят по полмиллиона рублей.