ФК «Краснодар» оценил главную звезду в полмиллиарда рублей

Олакунле Олусегун Фото пресс-службы ФК Краснодар

Прошлой весной «Краснодар» мощно перезагрузился. За неделю он попрощался со всеми легионерами: сперва – с тренерским штабом, затем – с девятью игроками. Семь человек заморозили соглашения, еще двое – расторгли.

Костяк команды составили выпускники академии и игроки «Краснодара-2», включая Олакунле Олусегуна. Его выписали из «Ботева».

Правда, за команду из Болгарии нигериец так и не сыграл. Он провел там всего пару месяцев. А до этого парень выступал за «Висту» из Геленджика. Он играл на первенстве Краснодарского края, где его и заметил Александр Сторожук. Тренер принял команду прошлой весной и дал Олакунле шанс. Олусегун не подвел и стал лидером черно-зеленых.

Уже летом нигериец тренировался с «Ниццей». Он провел во Франции две недели, но не подписал контракт. По данным медиа, «быки» требовали за игру шесть миллионов евро одним траншем. Но французы настаивали на сокращении выплаты в два раза. Остальную сумму они хотели прописать бонусами.

«Краснодар» отказался. Олусегун вернулся в Россию и сменил агента. А еще заявил о желании поиграть в евро. А «РБ Спорт» даже назвал ценник на игрок – 6-8 миллионов евро. За эти деньги «быки» готовы попрощаться со своим лидером.

Ожидается, что трансфер может случиться уже летом. Сейчас за форвардом следят клубы из европейских топ-лиг.