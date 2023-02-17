Отвага и мужество железнодорожников. Президент России наградил Виктора Прошина и Юрия Квашнина после теракта на Крымском мосту

Виктор Прошин и Юрий Квашнин. Фото: пресс-служба Крымской железной дороги.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью «За отвагу» помощника машиниста Виктора Прошина. В день, когда случился теракт на Крымском мосту, напарники смогли отцепить горящие цистерны с топливом и увести уцелевший состав в Керчь, - сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Суббота 8 октября 2022 года, обычный день для двух бывалых железнодорожников Виктора Прошина и Юрия Квашина. Их состав, как и в сотни раз, рано утром переходил Крымский мост. Везли на полуостров цистерны, под завязку наполненные топливом. В 5:40 они отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Через 25 минут прогремел взрыв.

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги.

- Это была самая обычная рабочая поездка, ничего не предвещало беды. Когда подъезжали к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло – наш тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту тут же погас! Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда! Надо было действовать! Если честно, в тот момент о себе вообще не думали, главное в голове – ликвидировать, потушить, не дать распространиться огню! – сейчас вспоминает о случившемся Юрий Квашнин.

В поезде 59 вагонов общим весом около 4 000 тонн. Что случилось в хвосте состава - железнодорожной бригаде абсолютно не понятно. Но ясно одно – ситуация может быть гораздо худе и сейчас все зависит именно от их действий. С выпрыгивающим из груди сердцем помощник машиниста Виктор Прошин рванул к последним вагонам. Увидев, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту Юрию Квашнину. После чего было принято действовать максимально профессионально и с огромным риском для жизни - вручную отцепить горящие вагоны.

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги.

- До сих пор всё это перед глазами! Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки всё-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали, – говорит Виктор Прошин. – Считаем ли мы себя героями? Нет! Не дай Бог, конечно, но случись такое с другой бригадой, они поступили бы точно также! А как по-другому? Никак!

Удивительно, но весь это процесс занял не более 10 минут. Из 59 вагонов Виктору Прошину удалось отцепить 25! В это время Юрий Квашнин в кабине контролировал приборы и управлял тормозами состава.

- Если не четкие действия сотрудников железной дороги, последствия могли быть трагичнее. Без паники, оперативно и слаженно – бригада, не теряя ни секунды действовала согласно установленной инструкции, - говорят сейчас в пресс-службе Крымской железной дороги.

Если бы с моста не увели уцелевшую часть, а горящие цистерны с топливом, укатились бы в направлении Тамани – масштаб трагедии был бы внушительным.

Юрий Квашнин начал свой трудовой путь электромонтером в Дистанции электроснабжения, в 2004 году стал помощником машиниста тепловоза, спустя 15 лет исполни мечту - получил удостоверение машинистом. Его коллега Виктор Прошин из железнодорожной династии. В 2006 году решил продолжить дело отца.

- Тяжело представить, что чувствовали Юрий и Виктор в те минуты. На мосту пропало электричество, было темно и дул сильный ветер, высота над уровнем моря около 30 метров, а горящие цистерны с топливом могли взорваться в любую минуту. Несмотря на шоковое состояние в первые мгновения, бригада не растерялась и справилась с возникшей ситуацией на высочайшем уровне, - удивляются коллеги железнодорожников.

Работы шли круглые сутки. Фото: пресс-службы ФКУ УПРДОР "Тамань".

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Во время взрыва по ж/д путям проезжал грузовой поезд. Семь цистерн с топливом моментально загорелись. По предварительным данным, погибли три человека, сообщает Следком России. Арочная часть моста не пострадала, это позволило открыть реверсивное движение по нему уже в 16 часов этого же дня.

На мосту заменили несколько поврежденных взрывом пролетов. Фото: пресс-службы ФКУ УРДОР "Тамань"

Практические сразу на переправе через Керченский пролив начались восстановительные работы. В феврале 2023 года специалисты уложили последний слой асфальтобетона на новые автомобильные пролеты моста.

В течение двух недель на мосту отремонтируют поврежденные инженерные системы, установят барьерные ограждения и нанесут термопластиковую разметку. Движение легковушек и автобусов по левой стороне запустят до конца февраля.

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