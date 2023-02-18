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Общество18 февраля 2023 7:14

Богини с тысячелетней историей. Под Анапой найдены уникальные древнегреческие фигурки

Древнегреческие фигурки богинь переданы в анапский музей «Горгиппия»
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фигурки найдены при строительстве трассы Новороссийск-Керчь. Фото: археологический музей "Горгиппия"

Фигурки найдены при строительстве трассы Новороссийск-Керчь. Фото: археологический музей "Горгиппия"

В хуторе Воскресенский под Анапой найдены уникальные фигурки древнегреческих богинь. Артефакты были обнаружены в 2019 году при строительстве автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керчь, а теперь переданы на изучение в археологический музей «Горгиппия» для изучения и пополнения коллекции.

Уникальные находки представляют собой протомы из терракота. Они изображают женские божества, которые почитали на Боспоре греки и местные племена.

- Протома – это изображение передней части тела животного или мифологического существа. Их использовали в качестве приношений в храмах, - рассказали в анапском краеведческом музее «Горгиппия».

Богини почитались греками и местными племенами. Фото: археологический музей "Горгиппия"

Богини почитались греками и местными племенами. Фото: археологический музей "Горгиппия"

Две богини изображены до пояса с накидкой на голове. Их руки сложены на груди, под которой видна складка одежды. Головы фигур наклонены вперед. Исследователи предполагают, что эти протомы – штамповки, потому что почти одинакового размера. Их высота – 22 см, ширина – 16 см, толщина – 5 см.

- Они изображают богиню Владычицу, ассоциируемую с Великой Матерью богов Кибелой, Атаргатис, Астартой, Анахитой, Артемидой Персидской, Деметрой либо Корой-Персефоной, - отметили в музее.

Сейчас уникальные находки обрабатываются в отделе фондов. В скором времени их смогут увидеть посетители на одной из выставок.

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