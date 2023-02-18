«Это звери, а не люди». В Адыгее неизвестные жестоко расправились с лебедями

Массовая гибель лебедей в Адыгее. Фото: скриншот видео

В Красногвардейсом районе Адыгеи неизвестные жестоко расправились с лебедями. Погибли также и другие дикие птицы. По версии местных жителей, которые обнаружили туши птиц на берегу Тщикского водохранилища, массовая расправа над пернатыми – дело рук охотников.

- Какие звери! Пристрелили лебедей. Чем они помешали? Это охотники приезжают сюда на берег. Разве можно лебедей стрелять? – говорят очевидцы.

По их словам, стая лебедей зимовала на водоеме, но после отстрела птицы не выходят к людям.

Прокуратура взяла на контроль информацию, которая просочилась в соцсети. В происшествии также разбираются сотрудники полиции и специалисты по борьбе с болезнями животных. По всей видимости, версия об обстреле лебедей не окончательная.

- Ход и результаты проведения доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры района, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

В прокуратуре Адыгеи ищут свидетелей ЧП и просят обращаться по телефонам с любой информацией: (87778) 5-24-02 и 5-24-69, (87778) 5-16-95. Также написать можно в интернет - приемную надзорного ведомства.