Сама спаслась, детей оставила. В пожаре на Кубани погибли две девочки

В пожаре в Кущевском районе Кубани погибли две девочки

В Кущевском районе Кубани ночью 18 февраля загорелся дом. Пожар произошел на улице Центральная в поселке Комсомольском, где жила 22-летняя местная жительница с годовалой и 2-летней дочкой.

Женщина проснулась ночью из-за едкого запаха дыма. По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, она пыталась спасти детей из горящего дома, но не смогла сделать этого, потому что пламя поднялось слишком сильно и стало невозможно дышать.

Местная жительница выбежала из дома, оставив там своих маленьких дочерей. В это время ужасную картину заметили соседи и вызвали пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:45. Удалось установить, что загорелся частный дом на площади 10 кв.м. В 03:08 возгорание оперативно локализовано. В 03:13 ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что после ликвидации огня пожарные нашли двух погибших детей.

- Следственным отделом по Кущевскому району СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам, - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности питания электроприбора.

На данный момент уже проведен осмотр места происшествия. Также назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.