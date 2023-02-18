Ливни с грозами и подъемы рек. Непогода закрутит в Сочи до 21 февраля

В Сочи действует два штормовых предупреждения. Фото: Олег УМАРОВ

Непогода всерьез взялась за Сочи. На курорте уже не первую неделю стоит настоящая зима. Снег сыплет не только в горах, но и в центре. Пальмы оказалась под слоем льдинок. В Лазаревском районе был такой сильный шторм, что на берег в поселке Головинка выбросило сразу два искореженных автомобиля.

Но, похоже, силы природы не хотят останавливаться. В ближайшие выходные и в понедельник, 20 февраля, в Сочи прогнозируют настоящий погодный коллапс. На город обрушатся сильные дожди, в предгорьях мокрый снег, мощный ветер до 22 м/с. При этом у жителей и гостей курорта есть шанс увидеть зимнюю грозу. Осадки, как из ведра, могут привести к подъему рек и подтоплениям. Не исключен сход селей.

- В Сочи действует одновременно два штормовых предупреждения. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112» - это единый номер вызова экстренных служб, - отметили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В средних и высоких горах Сочи также неспокойно. Там ожидается снегопад 19 и 20 февраля.

Сейчас на курорте все службы жизнеобеспечения находятся в режиме повышенной готовности. Если погода ухудшиться, об этом проинформируют сиренно-речевые установки и сотрудники спасательных служб через громкоговорители на спецавтомобилях.

- Сочинцам и гостям города не рекомендуют отдыхать у воды и ходить в горы, оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В направлении горного кластера не использовать автомобили на летней резине, - предупредили в пресс-службе администрации города.