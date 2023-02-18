Запеканка с творогом, кисель и яблоки. Спасенный из зоотюрьмы в Сочи бурый медведь набирает вес

Винни-Пух в новом доме. Фото: sochigeograf

Специалисты разработали спецменю для медведя Винни из скандально известного зоопарка в Сочи. Зоотехники балуют зверя, который нашел временный приют в селе Монастырь. Сегодня, например, ему приготовили вкусную запеканку с творогом и морковью. На десерт дали яблок.

С такими тепами Винни быстро наберет вес, ведь в сафари-парке, где он раньше жил, его почти не кормили – хозяева сбежали и оставили животных на произвол судьбы. Его эвакуация в двухэтажную клетку со спальней на территорию Сочинского географического общества заняла семь часов. Тут он потихоньку обживается и приходит в себя благодаря уходу зоозащитников.

На содержание медведя ведется сбор денег. Неравнодушные люди могут перевести любую сумму, чтобы Винни мог питаться разнообразной пищей. Переводы поступают на номер +79667773311 ( получатель - Александр Владимирович). Просьба указывать в сообщении: На содержание Винни.

До того, как Винни-Пух попал в сочинскую зоотюрьму, он выступал в цирке. Потом его выкупили. Так мишка оказался в Сочи. Сейчас Винни подыскивают новое место жительства. Возможно, его приютит какой-нибудь зоопарк.

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