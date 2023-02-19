Хмурый священник с похмелья, страдающий чревоугодием. Нейросеть увидела Краснодар в человеческом обличье

Краснодар Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Нейросеть Midjourney изобразила города России в человеческих образах. Комичнее всех из них выглядит Краснодар.

Сгенерировав все известные данные о кубанской столице, искусственный интеллект выдал портрет то ли купца, то ли священника, увешанного виноградом, но явно с похмелья.

- Кажется, еще немного, и этот сытый человек зевнет нам всем в лицо, - принялись обсуждать в Сети образ Краснодара.

При этом тучный мужчина держит в руке со странным расположением пальцев бутылку с чем-то вроде вина (возможно, масла).

Таким Краснодар увидела нейросеть

К слову, изображать в человеческом обличье микрорайоны Краснодара начал краснодарский художник-карикатурист Алексей Рыженко. Динамично развивающиеся районы города на его картинках предстали в образе метросексуалов, замученных модой и диетами, а исторические кварталы - в образе скучного библиотекаря в очках и сюртуке, застегнутом на все пуговицы.

Образы обеих столиц от нейросети весьма спорны

Надо сказать, Краснодар у нейросети удался лучше многих других городов-миллионников. Омск, к примеру, предстал в образе готического маньяка-убийцы. Впрочем, Достоевский, описавший сибирский город не в самых радужных тонах, мог бы, наверное, согласиться с бездушной программой.