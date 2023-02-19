В Туапсинском районе реки поднялись до опасных отметок Фото: соцсети

Синоптики и спасатели предупреждали о возможных чрезвычайных ситуациях после дождей еще с пятницы, 17 февраля. Штормовое предупреждение было объявлено сразу в десятках районов Кубани. Самое страшное, чего боятся в регионе - переполнения обычно очень маловодных рек. Вкупе с таянием снега в горах даже самый безобидный, но монотонный дождь становится стихийным бедствием. Последствия сильных доджей в Краснодарском крае 19 февраля 2023 года сейчас ликвидируют в двух пострадавших районах - в Горячем Ключе и Туапсе.

- По данным информационной системы «Эмерсит» наблюдается поднятие уровней рек на 11 датчиках до отметок неблагоприятных и опасных явлений с учетом прохождения фронтальных разделов и снеготаяния, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Помимо прочего, на двух федеральных трассах Джубга - Сочи и Туапсе - Майкоп ввели реверсивное движение из-за камнепада.

- Движение грунта продолжается. Будьте осторожны, - предупредили в Госавтоинспекции Кубани.

Но больше всего досталось Горячему Ключу. Здесь река Псекупс вышла из берегов, даже несмотря на то, что на город выпало меньше всего осадков - 17 мм против 60 в Сочи, к примеру.

- Усугубляется все талыми водами. В это время года реки наполняются ими, - объясняют синоптики.

В городе вода подобралась к семи дворам и подтопила три из них. Спасатели задействовали мотопомпы.

В Туапсе пострадала пока только одна многоэтажка, вернее, ее цоколь. Здесь тоже работает мотопомпа, откачивающая воду.

Но пока угроза не миновала.

- Сегодня ожидаются дожди, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом, в горах снег. Местами сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в предгорных районах и горах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах местами очень сильный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С; днем +4…9°, местами в северной половине края +1…6°; в горах ночью -4…-9°, днем 0…-5°, - снова и снова предупреждают спасатели.

20 и 21 февраля по краю тоже ждут дождей с мокрым снегом.