«Мы чудом не потеряли пациента!». Медики краснодарской службы скорой помощи опубликовали душераздирающее обращение

Скорая спешила на вызов

В одном из дворов поселка Пашковский в Краснодаре машину скорой помощи вечером, 19 февраля, заблокировали другие автомобили. Медики тщетно пытались выбраться из этой авто-ловушки, когда, проведя манипуляции с 15-летним пациентом, спешили на другой вызов.

- Бригада получила следующий вызов. Высокое давление, редкий пульс. Угрожающее жизни состояние. Попытки выехать к пациенту, у которого идет счет на минуты, обернулись фиаско. Вызов передали другой бригаде, но время было потеряно и состояние пациента, ожидавшего помощи, ухудшилось, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарской больницы скорой медпомощи.

Выехать из двора получилось только через полчаса при помощи полиции.

- Мы, медики, обращаемся к жителям нашего города. Пожалуйста, перестаньте блокировать выезды нашим машинам! Мы сегодня чудом не потеряли пациента! - обратилась после случившееся заместитель главного врача по станции скорой медицинской помощи краевой БСМП Елена Геращенко.

Напомним, инциденты со скорыми далеко не редкость. На днях суд вынес приговор двум жителям Краснодара, которые вызвали скорую 3-летнему сыну. Но ударили фельдшера после требования надеть маску.