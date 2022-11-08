Увидят ли жители Кубани «кровавую» Луну 8 ноября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лунное затмение – безумное красивое, но страшное явление. Своим видом оно пугает людей по всему земному шару. Оно похоже на кровавый шар, который застывает в небе.

Это случается, когда Луна оказывается в тени Земли. Так возникает коридор затмений. Он начался еще 25 октября. Его свидетелями стали тысячи жителей Кубани.

Только увидеть лунное затмение будет сложнее, чем солнечное. Дело в том, что спутник Земли взойдет над Краснодаром после 16:00. Тогда фаза затмения будет самой слабой. А значит, разглядеть его окажется уже нереально.

Лунное затмение в Краснодаре 8 ноября 2022 не увидит никто. По словам ученых, на время коридора спутник обретет кровавый, алый оттенок. Он возникнет посреди ночного неба. А его свидетелями станут жители Дальнего Востока.

Лунное затмение в Краснодаре 8 ноября 2022 возникнет, когда спутник уйдет в тень Земли. Ученые объясняют явление просто. Дело в том, что наша планета окружена атмосферой. Если бы Землю закрыли крышкой, то лучи Солнца рассекались бы в воздухе и достигали Луны. По пути они становились бы красными. По той же причине мы видим алое Солнце на закате.