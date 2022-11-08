В Адыгее произошло массовое ДТП с 6 машинами

На автодороге М-4 «Дон» столкнулись один за одним 6 автомобилей. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Теучежском районе Адыгеи произошло жесткое ДТП. 7 ноября на автодороге М-4 «Дон» столкнулись сразу 6 машин.

Как сообщают сотрудники полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стал ВАЗ-2109. Во время движения водитель транспорта не соблюдал необходимую дистанцию. В результате чего легковушка столкнулась с "Шевроле-Нивой". Та, в свою очередь, врезалась в КамАЗ.

На данный момент проводится проверка для установки всех деталей и обстоятельств произошедшего. Фото: пресс-служба МВД

- Через некоторое время водитель другой иномарки не заметил знак аварийной остановки и машины участников ДТП и зацепил двигающуюся в попутном направлении "Газель", - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Он допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на припаркованный большегруз. А также задел при этом еще одну машину.

Движение на дороге не перекрывали. Фото: пресс-служба МВД

К счастью, погибших в результате страшной аварии нет. Однако 60-летняя пассажирка одного из автомобилей получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу для обследования.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорогу в результате ДТП не перекрывали. На данный момент проводится проверка для установки всех деталей и обстоятельств произошедшего.

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