«Больше всего боюсь, что их увезли на бойню»: Ветеран ФСБ заявил о пропаже табуна элитных лошадей на Кубани

Лошадей увели под покровом ночи профессиональные конокрады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дерзкое ограбление произошло в Мостовском районе края. Именно здесь находится племенной конный завод. Один из трех в мире, где выращивают древнейшую в России породу лошадей, - кабардинскую. Резвые, выносливые, идеальные для долгой дороги – словом, на вес золота. Потому это была основная порода в царской армии, офицерской кавалерии.

Восстанавливают генофонд

В советские годы «кабардинцы» были на грани исчезновения, но сейчас породу пытаются возродить. Один из тех, кто прикладывает для этого все силы, - ветеран подразделения ФСБ «Вымпел» Александр Аникеев. В 2004-м он вместе с товарищами освобождал заложников в заминированной школе в Беслане, вытаскивал детей из ада. Сейчас мужчина продолжает дело своего отца Сергея Александровича.

"Кабардинцы" - основная порода в царской армии, офицерской кавалерии.

- Создателем и владельцем конного завода был мой отец, он занимался разведением племенных кабардинских лошадей, причем сумел «довести» породу до очень хороших показателей. Но зимой его не стало, потому заботу о хозяйстве я полностью взял на себя, - рассказывает kp.ru Александр Аникеев. – Наш табун состоит из 250 лошадей. Но в ночь на 27 октября неизвестные украли 50 голов, преимущественно гнедые и вороные, в их числе - две серых кобылы.

Орудовал профессионал

Как объясняет Александр, постоянно охранять лошадей невозможно – они должны находиться на свободном выпасе. Камер на пастбищах нет, но есть свидетельства очевидцев.

- Дело в том, что «кабардинцы» - порода особая. Они живут круглогодично в горах, для них такой выпас идет на пользу. Украли их под покровом ночи, - продолжает коннозаводчик. - Несколько жителей видели всадников, они не местные. При этом приезжали они ночью, а в их руках заметили оружие.

Лошадей кабардинских породы человек, не имеющий знаний, и с места не сдвинет. Более того, для неопытного вора это может быть опасно для жизни. Потому Александр уверен – орудовал профессиональный конокрад.

У всех пропавших лошадей есть клеймо.

- С конем надо уметь обращаться, содержать, а главное - убедить его пойти с собой. Не исключено, что сделано это было по заказу конкурентов. Лошади высокопородные – элитные, получить таких на развод хочет каждый заводчик, - говорит мужчина. - Больше всего переживаю, что лошадей увезли на бойню. Это все равно, что топить буржуйку дорогой антикварной мебелью!

ВАЖНО!

18 лошадей удалось разыскать, они отбились от конокрадов. Остальных до сих пор не нашли. У угнанных лошадей есть особые приметы: тавро "АК" – клеймо стоит на левой ляжке.

Предположительно, лошадей увели в сторону Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики.

КОММЕНТАРИЙ МВД

К розыску уже подключилась полиция.

- 1 ноября поступило сообщение о пропаже лошадей. В связи с этим была организована проверка. – сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На данный момент устанавливается количество пропавших лошадей, их местонахождение, а также нанесенный ущерб.