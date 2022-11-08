Бизнесмен из Сочи, осужденный за убийство, обманул дольщиков на 9,3 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Сочи огласил приговор в отношении Олега Лаптева. Бизнесмен обвиняется по статье «Мошенничество».

Дело Олега Лаптева и «сотоварищей» длилось несколько лет. В 2015 году он «заказал»полицейского, в 2017 году - сотрудника морга, а в 2018 году, по версии следствия, собственноручно разделался с 58-летним бывшим сочинским депутатом и учредителем ЖСК «Альфа» Александром Широбоковым. Однако это не все «заслуги» бизнесмена.

Лаптеву принадлежал земельный участок на улице Плеханова площадью 1072 квадратных метров. Бизнесмен решил, что может не получат разрешение на строительство и начал возводить многоквартирный жилой дом. При этом Лаптев заключил договоры с дольщиками. Осужденный скрыл информацию о противозаконности своих действий.

- На основании заключенных договоров Лаптев завладел денежными средствами граждан, причинив им ущерб на общую сумму 9 335 000 рублей, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании Олег Лаптев полностью признал свою вину. Подсудимому дополнительно назначали 4 года тюрьмы к первому сроку.

- В августе 2020 года в отношении Лаптева на основании обвинительного вердикта присяжных Туапсинским районным судом постановлен приговор, которым он и еще двое мужчин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных по статье «Убийство», - напомнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Окончательно Лаптеву назначили 15 лет и шесть месяцев строгача. В пользу потерпевших дольщиков с осужденного взыскан материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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