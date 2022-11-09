На Кубани небывалый урожай, а проблем у аграриев еще много: как решить все вопросы

В крае собрали рекордный урожай. Фото: shutterstock.com

Кубань по итогам уборки урожая 2022 года превзошла собственные рекорды - собрала 15,1 млн тонн зерна. Каким был этот небывалый и в то же время трудный год, в эфире радио «КП» - Краснодар» (91.0 FM) рассказал замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Михаил Тимофеев.

ЯНТАРНОЕ ЗЕРНО

Хорошие показатели в этом году по кукурузе. Урожайность составила 57 ц/га. Для сравнения, в прошлом году было 49.

- В этом году мы соберем порядка 2 млн 400 тыс. тонн кукурузы, и это тоже будет рекорд - столько Кубань не получала, - говорит Михаил Тимофеев. - Хорошие показатели в плане сбора винограда. На сегодняшний день площадь под виноградниками у нас составляет порядка 28 тыс. га, плодоносящего - около 22 тыс. га. В этом году мы соберем 265 тыс. тонн виноградной ягоды. Более того - урожайность составляет 120 ц/га. При том что больше 100 мы не получали еще никогда. Значит, будут загружены наши перерабатывающие предприятия, а наше вино и дальше продолжит пользоваться спросом.

ГОРДОСТЬ РЕГИОНА

Небывалый урожай и сои в этом году. В крае уже собрали 400 тыс. тонн этой сельхозкультуры.

- Мы сейчас культивируем и такую культуру, как рапс. В прошлом году посеяли 70 тыс. га, в этом - уже 80 тыс. га. И получили неплохой урожай, - продолжает Михаил Тимофеев. - Но, конечно же, наша гордость - это зерновые. 11% всего российского зерна приходится именно на Краснодарский край. В этом году мы собрали 15 млн тонн. И эти цифры мы ожидали, так как сделали своевременно хороший задел: вовремя провели подготовительные работы, посевную кампанию. Хотя первыми и санкционное давление ощутили. Но в Министерстве сельского хозяйства РФ вовремя отреагировали, и была разработана программа по поставке удобрений.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Четверть всего сахара России производится в Краснодарском крае. И в этом году его уже выпустили 1 млн тонн.

- Сейчас работают 14 заводов, которые еще несколько лет назад простаивали, - пояснил Михаил Тимофеев. - Благодаря привлечению инвестиций все были восстановлены. Знаете, буквально несколько лет назад под сахарную свеклу отводилось больше 200 тыс. га. Но ее урожай был ниже, чем сейчас, когда мы засеваем ею 188 тыс. га. Прогноз по этому году - порядка 10 млн тонн. А произведем 1 млн 200 тонн сахара. Свекла - это рентабельная культура. Если поле после нее засеять пшеницей, то можно получить хороший урожай. Но в то же время 95% семян сахарной свеклы - это импортные гибриды. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы создать свою семенную базу. В этом году уже заложили 200 га семенников сахарной свеклы и к 2024-26 году выйдем на собственный посадочный материал. А вот техника - это самый серьезный вопрос. Все свеклоуборочные комбайны заграничного производства и очень дорогие. Причем их аналогов нет. Поэтому нам еще надо думать и о собственном комбайне, чтобы промышленники работали над его созданием.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Как бы ни спасали урожай риса в этом году, но после прорыва дамбы Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой поля, вырастить рекордный урожай все же не получилось. Вместо запланированных 120 тыс. га аграрии засеяли только 92 га. Но тем не менее показатели весьма неплохие. В области рисосеяния задействовано порядка 500 тыс. человек, «белое золото» выращивают в восьми районах края.

- С той площади, которая была в этом году, мы получили неплохой урожай. Сегодня недостаток риса в мире есть, его не хватает, и мы можем восполнить этот пробел, - говорит Михаил Тимофеев.

КСТАТИ

По какому пути пойдут сельхозпроизводители?

- Когда мы подошли к уборке, мы знали, на какой объем урожая рассчитывать, - объясняет Михаил Тимофеев. - Но проблемы все же есть. Например, с комплектующими на комбайны и тракторы. Пока мы справляемся с этим, но отечественных аналогов импортной уборочной технике нет. Дилерские центры располагали каким-то запасом, и это очень выручило. Помог и параллельный импорт через другие страны. По времени это проигрыш, но благодаря такому сотрудничеству у нас все получалось. Это удлинение цепочки по времени, но - лучше через неделю починить технику, чем никак. Конечно, еще и удорожание было. Но наша промышленность тоже не стоит на месте. Любую запчасть можно изготовить. Вот по этому пути и будем идти.

Сейчас есть ограничения на экспорт продукции. И аграрии уверены, что это правильно. Ведь сначала нужно себя обеспечить, а излишки - уже реализовать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Урожайность на Кубани

15 миллионов 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых собрали на Кубани

10 миллионов 700 тысяч тонн - урожай пшеницы

1 миллион 300 тысяч тонн подсолнечника

Более 250 тысяч тонн винограда

Около 10 миллионов тонн сахарной свеклы

400 тысяч тонн сои

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.