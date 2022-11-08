Не успел открыть новую очередь, как приступил к следующей. Фотограф из Краснодара снял еще одну стройку, которую затеял Галицкий

Работы начались на территории рядом с Японским садом. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Японский сад вот-вот откроют для посещения. Сейчас здесь идет заключительный этап работ. Параллельно около парка Галицкого в Краснодаре строят парковку - еще одну. Как оказалось, для бизнесмена это не предел - одновременно он решил организовать работы по благоустройству еще одной очереди.

Приводить в порядок начали участок, который находится за Японским садом неподалеку от старой парковки. Активность заметил известный фотограф Евгений Таранжин, которого называют «летописцем» объектов, которые создает бизнесмен.

С высоты видна масштабность работ. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

- Переход между парком и старой парковкой. Видимо, начинается активная фаза продолжения строительства парка - новой новой очереди, - написал Евгений Таранжин.

Новая очередь станет логичным продолжением парка. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

С воздуха дрон снял, как сейчас выглядит территория, на которой зашумела техника. Уже появились первые намеки на новую зону отдыха - пешеходные дорожки. Также заметно, что рабочие начали подготавливать землю под будущее покрытие.

Что именно появится на участке, пока неизвестно, но уже заметны дорожки. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

На кадрах видно, что эта часть станет логичным продолжением парка и, по всей видимости, оформлена будет в том же стиле, то есть проектировщики будут придерживаться общей концепции.

Работы идут с утра до вечера. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

Однако по традиции бизнесмен свои планы не раскрывает. Потому, что там появится, остается только догадываться. Но известно, что каждый этап работ Сергей Галицкий инспектирует лично.

Работы начались на территории рядом с Японским садом. Фото: Евгений ТАРАНЖИН.

А пока жители города ждут, когда смогут попасть в Японский сад. Дату открытия его официально пока не озвучили. Ранее говорилось, что новую очередь откроют в сентябре. Но, по всей видимости, сроки сдвинулись. А еще в парке «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в Японский сад.

Кстати, новые грандиозные строения уже появились в Адыгее, где расположена база ФК "Краснодар". Совсем скоро состоится их открытие. Подробнее: https://krasnodarmedia.su/news/1155257/

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