Сапоги для солдат. Как на Кубани шьют кожаные берцы военным спецоперации

В станице Кущевской делают кожу, из которой шьют сапоги и берцы для наших военных. Фото предоставлено заводом.

Кожевенный завод в станице Кущевской – единственное предприятие на юге России, где делают обувную кожу высокого качества, сейчас выпускает материал для армейских сапог и ботинок по гособоронзаказу.

Завод в станице Кущевской открыл в 1996 году бизнесмен из Италии Франческо Коголо: тогда здесь делали кожевенные полуфабрикаты, которые шли на экспорт. Четыре года назад фабрика сменила собственника, который реконструировал ее: заменил и отреставрировал практически все технологическое оборудование ведущих итальянских фирм. Сейчас на заводе производят кожу для модельных туфель, спецодежды и армейской обуви.

– Предприятие уже второй раз получает гособоронзаказ министерства обороны России, поскольку предлагает лучшее качество по лучшей цене на рынке, – говорит директор фабрики Олег Павлов. – Сейчас нам заказали поставить полмиллиона квадратных дециметров кожи для подкладки армейских сапог, ботинок и берцев для защитников нашего Отечества.

Вот такой долговечный материал на предприятии выпускают по гособоронзаказу. Фото предоставлено заводом.

Сырье для готовой продукции по гособоронзаказу в Кущевскую приезжает со всей страны. Сначала коровьи шкуры отмачивают, а затем рукой-манипулятором загружают в специальный пятиметровый барабан из долговечного красного дерева, в котором кожу очищают от шерсти. Через более чем шестнадцать часов обработки кожу проверяют: толщина материала должна быть одинакова, на нем не должно быть разрывов.

После этого кожу обрабатывают жирным воском, чтобы придать ей мягкость, и пропитывают красителем коричневого или черного цвета. Готовый материал из цехов кожевенного завода, где работают более 150 технологов и специалистов, упаковывают стопками и отправляют на одну из обувных фабрик. Там из кожу раскроят нее пошьют подкладочную части обуви для наших военных, в том числе участвующих в спецоперации.

В сапогах и ботинках, пошитых из сделанной на Кубани кожи, наши военные участвуют в СВО. Фото предоставлено заводом.

– Сделанные нашим заводом кожи покупают по гособоронзаказу не только из-за относительно невысокой цены, но и из-за простоты в уходе. Обувь из такого материала в своем сегменте л лидирует по водостойкости, прочности на разрыв и теплоизолирующим характеристикам, – добавляет Олег Павлов. – Сотрудники нашего предприятия к производству этой продукции подходят с особой ответственностью: все мы – патриоты и хотим внести свою лепту в победу наших военных.