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Общество8 ноября 2022 11:16

Сапоги для солдат. Как на Кубани шьют кожаные берцы военным спецоперации

Предприятие из станицы Кущевской получило гособоронзаказ на материалы для обуви военнослужащих
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
В станице Кущевской делают кожу, из которой шьют сапоги и берцы для наших военных. Фото предоставлено заводом.

В станице Кущевской делают кожу, из которой шьют сапоги и берцы для наших военных. Фото предоставлено заводом.

Кожевенный завод в станице Кущевской – единственное предприятие на юге России, где делают обувную кожу высокого качества, сейчас выпускает материал для армейских сапог и ботинок по гособоронзаказу.

Завод в станице Кущевской открыл в 1996 году бизнесмен из Италии Франческо Коголо: тогда здесь делали кожевенные полуфабрикаты, которые шли на экспорт. Четыре года назад фабрика сменила собственника, который реконструировал ее: заменил и отреставрировал практически все технологическое оборудование ведущих итальянских фирм. Сейчас на заводе производят кожу для модельных туфель, спецодежды и армейской обуви.

– Предприятие уже второй раз получает гособоронзаказ министерства обороны России, поскольку предлагает лучшее качество по лучшей цене на рынке, – говорит директор фабрики Олег Павлов. – Сейчас нам заказали поставить полмиллиона квадратных дециметров кожи для подкладки армейских сапог, ботинок и берцев для защитников нашего Отечества.

Вот такой долговечный материал на предприятии выпускают по гособоронзаказу. Фото предоставлено заводом.

Вот такой долговечный материал на предприятии выпускают по гособоронзаказу. Фото предоставлено заводом.

Сырье для готовой продукции по гособоронзаказу в Кущевскую приезжает со всей страны. Сначала коровьи шкуры отмачивают, а затем рукой-манипулятором загружают в специальный пятиметровый барабан из долговечного красного дерева, в котором кожу очищают от шерсти. Через более чем шестнадцать часов обработки кожу проверяют: толщина материала должна быть одинакова, на нем не должно быть разрывов.

После этого кожу обрабатывают жирным воском, чтобы придать ей мягкость, и пропитывают красителем коричневого или черного цвета. Готовый материал из цехов кожевенного завода, где работают более 150 технологов и специалистов, упаковывают стопками и отправляют на одну из обувных фабрик. Там из кожу раскроят нее пошьют подкладочную части обуви для наших военных, в том числе участвующих в спецоперации.

В сапогах и ботинках, пошитых из сделанной на Кубани кожи, наши военные участвуют в СВО. Фото предоставлено заводом.

В сапогах и ботинках, пошитых из сделанной на Кубани кожи, наши военные участвуют в СВО. Фото предоставлено заводом.

– Сделанные нашим заводом кожи покупают по гособоронзаказу не только из-за относительно невысокой цены, но и из-за простоты в уходе. Обувь из такого материала в своем сегменте л лидирует по водостойкости, прочности на разрыв и теплоизолирующим характеристикам, – добавляет Олег Павлов. – Сотрудники нашего предприятия к производству этой продукции подходят с особой ответственностью: все мы – патриоты и хотим внести свою лепту в победу наших военных.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ