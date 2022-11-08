Землетрясение зафиксировали сейсмологи

Землетрясение в Краснодарском крае 8 ноября 2022 года заставило жителей нескольких районов поволноваться. Около четырех часов утра жители станицы Отрадной ощутили легкие подземные толчки.

- Наши дома тряхнуло? Что это было? - поинтересовалась жители районного центра в соцсетях.

Официальная информация не заставила себя ждать. Это землетрясение в Краснодарском крае. Источник подземных толчков зафиксирован в Ставропольском крае.

- Подземные толчки зафиксировали утром 8 ноября на глубине 10 км. Эпицентр располагался на расстоянии 14 километров от Черкесска и 47 километров от Невиномысска, - говорится в сообщении Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Магнитуда подземных толчков 3,7

К слову, в этой равнинной части Краснодарского края землетрясения - явление крайне редкое.

Оттого вызвало беспокойство у местного населения. Однако специалисты утверждают, что Кубань выполнила лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин, когда два года назад столь же необычное явление вывело жителей Северского района на улицы. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.