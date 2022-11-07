Черная пятница в Краснодаре 24 ноября 2022: когда начнется, сколько продлится, кто участвует, торговые центры и магазины Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый год жители Краснодара ждут ноября, чтобы устроит грандиозный шопинг. Черная пятница – главный праздник шопоголиков. Это шанс выцепить желанную вещь за копейки. Некоторые люди даже берут отгулы. В общем, делают все, чтобы урвать вещь за копейки. Пока это не сделали другие.

Уже по традиции черная пятница в Краснодаре начнется 24 ноября. Напомним, что самая традиция распродаж зародилась в США. Черная пятница начиналась на следующий день после Дня благодарения. Считалась, что она открывала сезон предновогодних распродаж.

Добавим, что черная пятница в Краснодаре продлится три дня – до 26-го ноября. Но магазины советуют уже заняться составлением списка покупок. Причем часть магазинов открывают продажи заранее. Для этого они советуют следить за соцсетями компании.

Кстати, участвуют в Черной пятнице не только офлайн-магазины, но и онлайн-ритейлеры. Они избавляют людей от необходимости походов в торговые центры. А еще собирают самые выгодные предложения на рынке.

Также горожан волновал вопрос, кто участвует в черной пятнице в Краснодаре 24 ноября 2022. Она объединяет практически все торговые центры города. Более подробно узнать о графике работы магазинов можно на сайтах ТЦ.

Напомним, что год назад некоторые площадки изменили режим работы – на круглосуточный. График работы ТЦ на время черной пятницы появится уже в ближайшее время.

Также добавим, что психологи рекомендуют отказаться от ненужных покупок. Они советуют составить список вещей, узнать об особенностях доставки, использовать карты с кэшбеком и занимать очереди сразу после начала акции.