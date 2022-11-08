Искусственный интеллект ищет злодеев. В Анапе умные камеры раскрыли 70 преступлений

Камеры раскинутого над Анапой «Купола» помогают задерживать правонарушителей. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Полгода назад на территории Анапы заработал аппаратно-программный комплекс «Купол». Около 500 «умных» видеокамер с функцией нейроаналитики установили на набережной. Также их повесили на популярных у туристов прогулочных маршрутах и в скверах Анапы.

Летний курортный сезон позади, закончился и бархатный. И вот полицейские подводят итоги. С 1 июня камеры с функцией анализа изображения с помощью искусственного интеллекта помогли раскрыть 70 правонарушений. А еще они узнали и 23 человека, находящихся в розыске. Благодаря этому сотрудники полиции их задержали.

Центр управления системой в ОМВД Анапы. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

– АПК «Купол» работает на новейшем отечественном программном обеспечении, помогая анапской полиции расследовать кражи, мошенничества и устанавливать виновников правонарушений, – говорит начальник отдела МВД РФ по Анапе Андрей Платонов. – Система умеет распознавать лица и силуэты, марку, модель и цвет автомобиля, госномера. Также «Купол» реагирует на скопления людей или драки.

Камеры анализируют изображение и сравнивают его с базами данных полиции. Таким образом, «Купол» ищет и находит как нарушителей, так и их автомобили. Кроме того, система способна фиксировать несанкционированную торговлю или стихийные свалки.

Следят за драчунами и воришками

Одним из первых преступлений, раскрытых благодаря «Куполу», стала кража имущества около одного из сетевых магазинов. Искусственный интеллект обнаружил подозреваемого в 12-м микрорайоне, где его и задержали полицейские.

Мошенника, представлявшегося сотрудником Роспотребнадзора, задержали. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Конфликт между двумя группами молодых людей у кафе «Сицилия» на улице Астраханской, которые устроил драку, также оперативно пресекли с помощью «Купола». Помогла система и задержать мошенника, который под видом сотрудником Роспотребнадзора «проверял» торговые точки Анапы и получал мзду. Видео из соцсетей в систему загрузили в АПК, которая установила личность и местонахождение афериста.

– Также АПК «Купол» помогла задержать в районе улицы 40-лет Победы мужчину, который больше года находился в федеральном розыске за кражу имущества из дома анапчанина по улице Крымской, – отметили в пресс-службе ОМВД Анапы. – Еще с помощью системы задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты одной из туристок, которую полицейским удалось оперативно задержать.

КОНКРЕТНО

Дальше – больше

– Установку АПК «Купол» начинали с курортной зоны: набережной и пляжей, туристических прогулочных маршрутов, – отмечает глава Анапы Василий Швец. – Сейчас интегрируем в «Купол» камеры, установленные на транспортных развязках, в школах, детсадах, спорткомплексах и крупных здравницах. Следующим этапом станет подключение к системе камер на многоквартирных домах, ресторанах, в торговых центрах и другие социальных объектах.