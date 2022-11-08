Штраф за отсутствие дезодоранта и экзамены для тех, кто хочет детей. Зачем блогер из Москвы решила податься в мэры Краснодара

В преддверии выборов Алена даже создала блог «Я мэр». Фото: личный архив Алены Забродины

После ухода Андрея Алексеенко с поста мэра его кресло оставалось пустым. Временно исполнять обязанности назначили Максима Слюсарева. Однако имя нового главы города назовут 9 ноября на заседании городской думы Краснодара сразу после выборов. Стоит сказать, что на конкурс подали заявки 14 человек. Одной из тех, кто всерьез собирался встать у руля, была Алена Забродина из Москвы, которая сейчас проживает в Краснодаре.

В документах девушка указала, что временно неработающая. В соцсетях она позиционирует себя как SMM-специалист с неоконченной "вышкой". В преддверии выборов Алена даже создала блог «Я мэр», где начала активно делиться своими взглядами.

Кандидат в мэры явно влюблена в пластику. Иначе как объяснить тот факт, что свою предвыборную программу она нарекла «Силиконовая политика». Алена обещала всем женщинам города бесплатные операции по увеличению груди. На эти цели Забродина собиралась выделять деньги из местного бюджета.

Кроме того, в своей предвыборной кампании блогер обещала избавить город от пробок и потопов. Также она хотела отдавать первые этажи новостроек под школы, детские сады и медкабинеты, а в учебную программу ввести курс базовой психологии, основы финансовой грамотности и предпринимательства.

Затронула кандидат в мэры и тему детей.

- Все будущие и нынешние родители будут обязаны пройти курс по адекватному родительству и гуманитарной педагогике, - заявила Алена Забродина. - Пока не сдадут экзамен - будут находиться под жестоким контролем соцслужбы защиты детей.

А еще блогер собиралась ввести штраф за отсутствие дезодоранта у людей. Наказывать предлагала и за внешний вид краснодарцев.

- Приравнивать ношение серых и белых спортивных штанов у мужчин к сексуальному насилию в общественном месте и растлению малолетних. Аналогичная мера коснется женщины в белых брюках и просвечивающем нижнем белье, - рассказала Алена Забродина.

К слову, Забродина хотела разрешить курение сигарет только под колпаком или в скафандре. Предлагала также установить датчики на ободки всех общественных туалетов. Если человек выйдет за пределы 50 сантиметров от унитаза, то дверь будет заблокирована. Чтобы выйти на свободу, нужно просто убрать за собой.

- Принудительно отправлять на образовательные курсы матерей, которые учат своих детей справлять нужду в неположенном месте, - требовала Забродина. - Признавать жилые помещения общественными туалетами для тех категорий граждан, кто не убирает за своими питомцами или выгуливает их в неположенном месте.

Стоит сказать, девушка была уверена - она станет главой кубанской столицы. Часто в соцсетях публиковала кадры напротив администрации и писала, что это ее будущее место работы. Но планам блогера в этот раз не суждено сбыться. Конкурсная комиссия определила пять кандидатов на должность главы города - это Ахмед Бесленей, Евгений Наумов, Николай Павелко, Павел Попов и Геннадий Потапов. Имя нового мэра Краснодара озвучат уже 9 ноября.