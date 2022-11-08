«Сниму фильм про Россию и покажу на стадионе ФК «Краснодар». Неожиданные откровения легенды команды Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Бывший футболист «Краснодара» заявил о желании снять фильм про Россию.

Ари – один из самых известных футболистов «Краснодара». Она переехал на Кубань, будучи звездой премьер-лиги. Больше трех лет бразилец зажигал в московском «Спартаке». Он стал звездой красно-белых, но поссорился с руководством и укатил в Краснодар.

Вместе с «быками» Ари брал бронзовые медали чемпионата и даже играл в финале Кубка России. Тогда черно-зеленые уступили «Ростову» в серии пенальти. А бразилец нашел свою команду. Он стал твердым игроком основного состава и вторым снайпером в истории клуба. Форвард наколотил 54 мяча в 172 матчах.

В 2018-м Ари даже получил российское гражданство. Он мечтал о карьере в национальной сборной. Его целью было выступление на чемпионате мира 2018 года. Но паспорт нападающий получил уже после мундиаля. А первый вызов в сборную случился только осенью 2018 года.

В 2021 году у Ари истек контракт с «Краснодаром». Новое предложение бразилец не получил и укатил на родину – в Бразилию. Он стал совладельцем «Атлетико Сеаренсе». И даже провел пару матчей за новый клуб. Но не помог ему спастись от вылета в Серию D.

Этим летом Ари стал менеджером. Он занялся развитием команды и прокачкой молодежи. Но не забыл о России. И даже заявил, что у него в планах – фильм о стране.

- Я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете, – сказал Ари в интервью Sport24. А его дебютный показ устроить на стадионе «Краснодар». У меня давно есть сценарий. Сценаристы очень долго общались со мной, моими друзьями и семьей. Накопилось множество историй за те 12 лет, что я провел в России. Такая задумка появилась в прошлом году, но для ее осуществления не хватило средств. Если найдется инвестор, получится замечательная кинокартина. По этому поводу можно тоже писать мне в соцсетях.