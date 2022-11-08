В черной пятнице в Сочи 25 ноября 2022 участвуют все торговые центры курорта
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Каждый год россияне с нетерпением ждут ноября, чтобы устроить большой шоппинг. В Сочи черная пятница уже по традиции начнется 25 ноября 2022. Купить все необходимое по большим скидкам можно будет вплоть до 27 ноября.
У шопоголиков будет шанс выцепить желанную вещь за копейки. К тому же, скоро Новый год и все люди начинают закупать товары, праздничную атрибутику и подарки. А в черную пятницу будет возможность прилично сэкономить.
Кстати, традиция распродаж зародилась в США. Черная пятница начиналась на следующий день после Дня благодарения. Считалось, что она открывала сезон предновогодних распродаж.
Добавим, что черная пятница в Сочи будет проходить в 204 магазинах. От такого выбора разбегаются глаза. Поэтому психологи советуют заняться составлением списка покупок. К слову, некоторые магазины открывают продажи со скидками заранее. Для этого они советуют следить за соцсетями компании.
В черной пятнице в Сочи 25 ноября 2022 участвуют все торговые центры курорта. Более подробно узнать о графике работы магазинов можно на сайтах ТЦ.
СОВЕТЫ
Психологи рекомендуют отказаться от ненужных покупок. Они советуют составить список вещей, узнать об особенностях доставки, использовать карты с кешбэком и занимать очереди сразу после начала акции.
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