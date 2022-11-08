В черной пятнице в Сочи 25 ноября 2022 участвуют все торговые центры курорта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждый год россияне с нетерпением ждут ноября, чтобы устроить большой шоппинг. В Сочи черная пятница уже по традиции начнется 25 ноября 2022. Купить все необходимое по большим скидкам можно будет вплоть до 27 ноября.

Черная пятница в Сочи 25 ноября 2022

У шопоголиков будет шанс выцепить желанную вещь за копейки. К тому же, скоро Новый год и все люди начинают закупать товары, праздничную атрибутику и подарки. А в черную пятницу будет возможность прилично сэкономить.

Кстати, традиция распродаж зародилась в США. Черная пятница начиналась на следующий день после Дня благодарения. Считалось, что она открывала сезон предновогодних распродаж.

Добавим, что черная пятница в Сочи будет проходить в 204 магазинах. От такого выбора разбегаются глаза. Поэтому психологи советуют заняться составлением списка покупок. К слову, некоторые магазины открывают продажи со скидками заранее. Для этого они советуют следить за соцсетями компании.

В черной пятнице в Сочи 25 ноября 2022 участвуют все торговые центры курорта. Более подробно узнать о графике работы магазинов можно на сайтах ТЦ.

СОВЕТЫ

Психологи рекомендуют отказаться от ненужных покупок. Они советуют составить список вещей, узнать об особенностях доставки, использовать карты с кешбэком и занимать очереди сразу после начала акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черная пятница в Краснодаре 24 ноября 2022: когда начнется, сколько продлится, кто участвует, торговые центры и магазины (подробнее)