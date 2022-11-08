С минсельхоза Кубани требовали вернуть 690 млн рублей, выплаченные фермерам

У фермеров могли забрать деньги, которые направили на погашение кредитов

Региональный минсельхоз переплатил субсидий кубанским фермерам. К такому выводу пришло Федеральное казначейство и потребовало вернуть 690 млн рублей в бюджет государства. Дело дошло до Арбитражного суда.

По данным казначейской проверки, неправомерно израсходовали на помощь аграриям 847,5 млн рублей, из которых 688,8 млн - федеральные деньги. Их направили на гранты для развития сельскохозкооперативов и семейных животноводческих ферм.

По материалам судебного разбирательства, 15 сельхозкооперативов и 16 глав фермерских хозяйств представили в министерство для получения грантов договоры займа. Казначейство не устроило, что к этим договорам не прикрепили банковские квитанции о получении денег.

К счастью, для аграриев Арбитражный суд счел эти требования формальностью и встал на сторону минсельхоза. Инстанция согласилась с тем, что в законе, на который опиралось ведомство выдавая деньги фермерам, не содержит того, что требовало казначейство.

Известно, что в столичный суд, чтобы отстоять позицию ведомства, лично ездил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

А председатель Ассоциации крестьянских хозяйств (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин назвал такое решение суда спасительным для аграриев.

- Если бы это решение не оспорили, и аграриев заставили возвращать субсидии, это была бы катастрофа. Что касается договоров займа, то производители все время пользуются кредитными и заемными средствами. Если человек реально занимается производством, он не может себе позволить просто держать свои средства на счету неработающими, - сообщил он в разговоре с "Ъ-Кубань".

Юристы считают, что такой исход дела это еще и победа над бюрократией в таких важных вопросах, как субсидирование сельского хозяйства.