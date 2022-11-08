Восстановили первый поврежденный пролет. Фото: «Росавтодор».

На Крымском мосту восстановили первый поврежденный пролет. Работы пришлось проводить после ЧП, которое случилось 8 октября. Рано утром на мосту подорвался грузовик. Это привeло к возгоранию y проезжавшего мимо поeзда сeми цистeрн с топливом.

Во время происшествия погибли люди. Позже удалось выяснить, что взрыв на мостy был терактом. К счастью, арочная часть соорyжeния нe пострадала. Благодаря этому было гарантировано максимально быстрое восстановление поврежденного участка.

Спустя месяц, закончился первый этап восстановления. Накануне к мосту подвезли готовую металлоконструкцию весом более 300 тонн.

Металлоконструкцию устанавливали 12 часов. Фото: «Росавтодор».

- Для восстановления повреждений собранный пролет переместили на место установки. Оно было оборудовано специальными накаточными балками. По ним строение передвинули на опорные тумбы, - сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

Дальше с помощью четырех гидравлические домкратов грузоподъемностью 200 тонн начали постепенно опускать металлоконструкцию на 5 метров. Вся установка заняла 12 часов. При этом скорость подачи металлоконструкций составила 10 сантиметров в минуту.

Уточняется, что в ближайшие дни пролетное строение будет установлено в проектное положение.

- Работы по восстановлению моста ведутся в соответствии с графиком. Операция по поперечной задвижке пролетного строения, которая проводилась сегодня, была досрочно завершена, - рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Следующий пролет установят 11 ноября. Фото: «Росавтодор».

Пролетное строение было собрано на производственной базе эксплуатации. Его погрузили на передаточные модули и доставили на место монтажа. После этого произвели поперечную задвижку и в ближайшие дни произойдет опускание в проектное положение.

- Нам предстоит смонтировать еще три пролета. После проезжая часть будет заасфальтирована и по правой части Крымского моста будет запущено рабочее движение, - сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Планируется, что следующий пролет будут устанавливать 11 ноября.

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