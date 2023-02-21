В головной мозг Романа Костомарова проникла инфекция

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда фигурного катания Роман Костомаров уже месяц прикован к больничной койке. Поклонники олимпийского чемпиона молятся о его выздоровлении, но несмотря на надежды близких людей и фанатов, состояние фигуриста ухудшается. На фоне сепсиса и гангрены произошел отек головного мозга, сообщает kp.ru. В таких случаях больному может грозить летальный исход либо инвалидность на всю жизнь, заявил невролог Рустем Гайфутдинов.

- Летальность очень высокая. Во-первых, это зависит от объема того места, где возникло кровоизлияние. Допустим, такие плохие локации как ствол мозга или глубинная гематома с прорывом в желудочковую систему. Это тяжело оперировать. Летальность от 60% до 90%, - цитирует kp.ru Рустем Гайфутдинов.

Операция сейчас сопряжена с большим риском для спортсмена.

- Если даже выживают после подобных операций, - это часто вовлечение двигательных путей. Если спасается жизнь больного, то этот пациент - глубокий инвалид, которому требуется длительная реабилитация и восстановление, - считает Гайфутдинов.

Роман Костомаров сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тело спортсмена полностью\ю зависит от сложной медицинской техники. Но состояние его настолько тяжело, что врачи даже не берутся перечислить органы, не затронутые воспалительным процессом. Говорят, что таких просто не осталось.

Сбой в лимфатической системе на фоне некроза дали осложнения на почки и печень фигуриста. Сейчас организм отравляет сам себя, а возникающие осложнения невозможно спрогнозировать и предотвратить, продолжает kp.ru.

- Гангрену можно сравнить с верхушкой айсберга. Ее появление - это уже как манифестация какой-то катастрофы в организме. Происходит чаще всего на фоне развития сепсиса, полиорганной недостаточности, - считает хирург Иван Руссу.

Напомним, что Костомаров поступил в больнице Коммунарки 10 января с пневмонией. Однако, последующие осложнения на фоне болезни привели к хирургическим вмешательствам. Сейчас у фигуриста внутримозговая гематома больших полушарий. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.