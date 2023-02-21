Экстремальная степень опасности. Туристов предупредили о разрушительных лавинах в горах Сочи

Фото: Леонид Дементьев

Накануне вечером туристы заметили на информационном табло горнолыжного курорта Сочи надпись на черном фоне с цифрой 5 – что означает экстремальная степень лавинной опасности. Такое предупреждение появляется очень редко, отметили отдыхающие.

- Тот страшный день, когда появилась эта надпись, - написали в соцсетях туристы.

Экстремальный уровень опасности в горах Сочи ввели выше 1500 метров над уровнем моря. Высокая 4-ая опасность присвоена зонам выше 1000 метров.

- Потенциальная угроза при 5-ой степени высока настолько, что предполагает сход масштабных лавин. В такой ситуации нет ни одного безопасного спуска на горе, - отмечают эксперты.

Повышенная лавиноопасность встречается редко и, как правило, после продолжительных и обильных снегопадов, как сейчас в Красной Поляне. Сход лавин неизбежен. И опасность больших ЧП велика. Специалисты не исключают, что сход разрушительных лавин.

Катание при таких условиях запрещено. Поэтому многие трассы закрыты, в том числе и из-за плохой видимости.

В настоящее время на курорте «Роза Хутор катание выше 1600 метров и на Южном склоне закрыто. На «Красной поляне» трассы выше 1460 метров также закрыты для катания. Запрет действует и на курорте «Газпром», там сегодня закрыты для катания все трассы.

По прогнозам, снег в горах Сочи будет идти до конца дня 22 февраля. Пик придется на вечер 21 февраля. Прибрежную часть курорта будет заливать дождем. К выходным ожидается потепление. Из-за скачка температур в горах находится опасно, трассы будут работать по фактической погоде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что накануне с гор сошла лавина, которая повредила инженерные коммуникации, а принудительная лавина задела канатную дорогу. Кроме этого, обрушившаяся с крыши здания шапка снега засыпала трех человек, к счастью, все остались целы.

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